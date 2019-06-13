桃園持槍挾持案 蘇揆：加速清剿幫派堂口

（中央社記者侯姿瑩台北13日電）桃園市昨晚發生持槍挾持人質案，行政院長蘇貞昌今天表示，肯定警方做法，但歹徒有強大火力，顯示政府要改善的空間還很大，警政署務必加速清剿幫派、堂口；縣市首長也要為治安負責。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天於行政院會後記者會轉述，蘇貞昌在會議中表示，昨天桃園發生的歹徒持槍挾持人質事件，警方人員親自穿防彈衣進入跟歹徒談判，有勇氣、負責任也用對方法，解決昨天的衝突，肯定努力做事的人員。同時，他向內政部、警政署、刑事警察局、桃園警察局表達感謝，也表示，地方治安不好，地方首長要負責，他責成各縣市首長，為治安負起責任。

另外，蘇貞昌表示，這次事件中的歹徒擁有強大火力，顯示政府要改善的空間還很大，刑事警察局務必加速清剿幫派、堂口。不只槍枝，賭場、地下錢莊等可能犯罪滋生場所，相關治安首長都要督促。

桃園市議會旁一家中古車行昨天晚間發生持槍挾持人質案件。2名犯嫌持槍將車行店長及員工押入辦公室控制，警方在獲報後隨即派員前往現場。全案歷經將近5小時的對峙談判，9名人質平安獲釋，2名犯嫌也交出槍械就逮。（編輯：李信寬）1080613