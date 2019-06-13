卓榮泰：已找到最強候選人 啟動整合打選戰

（中央社記者溫貴香、葉素萍台北13日電）民進黨中央今天舉行記者會，宣布總統初選民調結果由總統蔡英文勝出，黨主席卓榮泰說，民進黨已產生最強候選人，將立即啟動選後整合，黨部也將同步轉變為選戰機關。

民進黨總統初選民調採市話與手機各半，由蔡總統、賴清德分別與高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲進行三方對比式民調。

經過3天民調作業，民進黨中央上午拆封、統計，黨主席卓榮泰、黨秘書長羅文嘉中午召開記者會，宣布初選由蔡總統勝出。

被問初選過後如何整合與有無可能安排蔡總統與賴清德會面，卓榮泰表示，記者會前分別與蔡、賴兩人通過電話，報告了初選結果，希望兩位參選人與支持者，民意之前謙虛面對，會想盡各種方法，讓雙方支持者整合。

記者追問主席與兩位參選人通電話，輸的一方是否覺得黨中央的民調公正，卓榮泰說，通話時間很簡短，只報告過程，往後會加強與雙方聯繫，「目前沒有得到對這個結果有任何不同意見的表達」。

被問到是否可能「蔡賴配」，卓榮泰表示，未來合作模式很多，不便預測，他表示，民進黨已經為台灣找出最強的候選人，目標就是全力以赴、團結勝選。

卓榮泰並宣布，民進黨將啟動二個任務模式：第一，選後整合任務即刻啟動。因為全黨同志、以及所有支持民進黨，過去30多年來，為了台灣這塊土地努力的人，也都希望民進黨盡快走上整合團結之路。

他說，第二將立刻啟動選戰機關的模式。初選過程中，民進黨是定位為中立公正的選務機關。現在將開始啟動選戰機關模式，會窮盡一切方法，為台灣這個民主聖地，留下更堅實的成果。（編輯：鄭雪文）1080613