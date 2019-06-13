民進黨民調出爐 鄭文燦：團結合作守護台灣

（中央社記者邱俊欽桃園13日電）民進黨總統初選民調今天出爐，桃園市長鄭文燦在臉書中以「團結合作、守護台灣」為題發文表示，總統蔡英文將承擔守護民主、守護台灣的責任。

鄭文燦表示，蔡總統承擔了守護民主、守護台灣的責任，而此時此刻，任何一分力量都要站在台灣這一邊，「蔡總統及前行政院長賴清德不是輸贏的雙方，而是不可或缺的同一個團隊」，我們要把這個加法，不斷地加總下去，讓團結成為贏得人民信任的起點。

鄭文燦表示，台灣已經是亞洲的民主典範。「我們的孩子從小就生長在自由的土地上，公共領域可以自由討論，無須因為不同的意見主張而恐懼擔憂。這是因為上個世代的台灣人，追求民主的價值，前仆後繼，打破威權，讓台灣走上正確的道路」。

他說，我們這個世代的台灣人，也願意如同我們的上一代，堅定地守護這個民主的國家。

鄭文燦說，過去的選擇當然是正確的，現在，我們必須與蔡總統再一次為台灣做出正確的選擇。

最後，鄭文燦提到，大雨滂沱時，我們沒有失去方向，民主的每一步，我們都要兢兢業業，因為，守護台灣的責任，是我們這一世代無可迴避的承擔。（編輯：張銘坤）1080613