初選落敗 賴清德籲團結支持蔡總統連任

（中央社記者張榮祥台南13日電）民進黨總統初選落敗的前行政院長賴清德，今天下午在台南市台灣首廟天壇表示，台灣大敵當前，民進黨初選應畫下句點，全黨團結一致，支持總統蔡英文競選連任，守護台灣。

賴清德3月登記參加民進黨總統初選，首場公開競選活動就在台灣首廟天壇，初選結果公布後，他第一時間回到台南，仍是前往台灣首廟天壇參拜，且在廟前召開記者會，發表5分多鐘的談話。

賴清德先一鞠躬感謝他參選以來一路相挺的支持者，也對最後未能達成所託、打一場守護台灣的選戰，深感抱歉。他表示，初選已經結束，感謝競選活動一切平安，他終身難忘。

賴清德表示，「歷史終將清楚記載，在台灣局勢險峻、民進黨最困頓的時候，我們沒有退縮，勇敢承擔，基於對土地的使命，打了一場漂亮的選戰，也建立民主新頁，成功激勵民進黨的士氣，對未來總統及立委選舉作出最具體的貢獻」。

他說，目前香港局勢日趨險峻，100多萬名香港人走上街頭，港府已定位為暴力活動，中國國家主席習近平也叫人民解放軍準備好。在台灣大敵當前時，民進黨初選也應該畫下句點，團結打贏明年選戰，守護台灣。

賴清德表示，他已致電給民進黨主席卓榮泰，表達接受初選的決定，也會履行承諾，支持民進黨提名候選人，全黨務必團結一致，支持蔡總統競選連任；他也致電蔡總統，表達相同的決定，勉勵蔡總統一定要加油，打贏選戰，成功守護台灣。

賴清德說，他是民進黨員，數十年來深愛這個黨，願意付出奉獻，他生在台灣，長在台灣，在台灣受教育，在台灣成長茁壯，台灣是共同的母親，他深愛台灣，他呼籲大家支持蔡總統，天佑民進黨，天佑台灣。

賴清德今天走進台灣首廟天壇時，受到支持者熱烈歡迎，台南市長黃偉哲、民進黨籍立委郭國文及前台南市議會議長賴美惠也都場迎接，更有支持者獻花，但賴清德發表談話後，未接受媒體提問，逕自離開。（編輯：吳協昌）1080613