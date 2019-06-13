蔡總統：只要有我在 台灣變政治籌碼就不會得逞

總統蔡英文13日在總統府發表談話強調，總統最重要的責任是守護台灣民主與主權，讓世世代代台灣人都有對自己未來的選擇權，任何要破壞台灣主權與民主或者拿去做政治交換的籌碼，「只要蔡英文在，就不會得逞」。中央社記者鄭傑文攝 108年6月13日

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北13日電）總統蔡英文今天說，總統最重要的責任是守護台灣的民主與主權，讓世世代代台灣人都有對自己未來的選擇權，任何要破壞台灣的主權與民主或者拿去做政治交換的籌碼，「只要蔡英文在，就不會得逞」。

香港政府推動修訂逃犯條例掀起反對聲浪，引發反送中抗議。蔡總統今天在總統府發表談話指出，香港的民主抗爭事件，引起全球高度關注，尤其看到香港警方以催淚瓦斯、橡膠子彈對待民眾，讓人感到震驚不忍；香港人民有權利追求民主自由，更有更權利選擇自己的生活方式制度，台灣做為亞洲的民主堡壘，會永遠支持這樣的普世價值。

今天有在台港生代表到總統府遞交陳情書，蔡總統說，總統府秘書長陳菊出面接待，表達關心並聆聽意見。

香港政府推動修訂逃犯條例，引發「反送中」抗議。總統蔡英文（後中）13日在總統府發表談話表示，逃犯條例同時侵犯中華民國主權，「我們不會接受」，不願成為這個惡法的幫凶。中央社記者鄭傑文攝 108年6月13日

蔡總統強調，逃犯條例有侵害人權的疑慮，希望港府認真看待這些抗爭訴求，與人民對話溝通，不應倉促強行通過這個法案，逃犯條例同時也侵犯中華民國的主權，「我們不會接受，也拒絕以修法為前提的個案的移交」，合作打擊犯罪，「我們不能以侵犯人權的法案為前提，我們不願成為這個惡法的幫凶」。

她說，這件事讓台灣人民最深的感受就是一國兩制不可行，尤其對民主化的台灣，一國兩制不可能被接受，香港的抗爭，讓台灣人民更加珍惜現有民主制度與生活方式。

蔡總統強調，總統最重要的責任是守護台灣的民主與主權，讓世世代代台灣人都有對自己未來的選擇權，任何要破壞台灣的主權與民主或者拿去做政治交換的籌碼，「只要蔡英文在，就不會得逞」。

另外，蔡總統回答媒體提問表示，香港抗爭事件確實讓全世界的人感到不安跟憂慮，尤其台灣跟香港距離很近，她相信在台灣與國際社會共同關注之下，香港人民會感覺到很大的支持，讓他們在尋求更多的民主與自由的這條路上，不會覺得孤單。

她呼籲香港政府要和人民溝通，展現民主風範，讓這個事件能夠在理性的基礎下解決，她也不希望看到香港政府用強制的力量壓制人民言論自由，台灣也會盡最大能力，協助香港人民在抗爭事件中維持民主與言論自由。（編輯：楊凱翔）1080613