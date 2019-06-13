國政不停歇 總統要求執政團隊守護台灣每個角落

（中央社記者溫貴香、葉素萍台北13日電）總統蔡英文今天因桃園歹徒持槍挾持人質平安落幕，對警察同仁徹夜未眠守護台灣平安表達感謝，總統說，國政不停歇，全台豪大雨情況、秋行軍蟲疫情須嚴密掌控，她要求執政團隊要堅守崗位，守護台灣每一個角落。

總統下午在總統府召開記者會，持續關切香港政府推動修訂逃犯條例；桃園市昨晚發生歹徒持槍挾持人質案件；秋行軍蟲防疫；全國豪大雨情況等重要議題。

桃園歹徒持槍挾持人質事件，總統說，再過兩天就是警察節，昨天這起治安事件，警察同仁表現非常好，在歹徒挾持人質的重大事件中，警政署長陳家欽第一時間坐鎮指揮。

她說，警察弟兄不畏歹徒可能開槍的危險，用專業談判，經過5個小時的對峙，人質平安被釋放，歹徒也棄械投降，整個事件平安落幕。

總統表示，其中桃園警分局偵查隊小隊長王強生第一時間入內與歹徒談判，刑事警察大隊偵一隊小隊長洪俊德展現冷靜、沉著的溝通技巧，再次感謝兩位破案英雄，感謝他們無比的勇氣與專業的能力。

總統表示，第一線的警察弟兄因為善後關係一直忙到今天，代表國人謝謝大家，因為有警察弟兄保護台灣的平安、他們的徹夜未眠，讓台灣有一個平安的夜晚。

總統表示，國政沒有辦法停歇下來，現在全台灣都有豪大雨的情況，秋行軍蟲的疫情，仍要嚴密掌控，總統要求執政團隊要堅守崗位，守護台灣每一個角落。（編輯：黃國倫）1080613