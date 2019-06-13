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紐西蘭7月起開徵國際旅客旅遊捐 每人約723元

最新更新：2019/06/13 18:17

（中央社記者侯姿瑩台北13日電）外交部今天表示，紐西蘭政府日前宣布，將自7月1日起，徵收「國際旅客保育及旅遊捐」，費用為35紐幣（約新台幣723元），作為發展觀光基礎建設以及保護紐西蘭自然環境的經費來源。

外交部提醒，紐西蘭將自7月1日起徵收「國際旅客保育及旅遊捐」（International Visitor Conservation and Tourism Levy, IVL），費用為35紐幣。

根據紐西蘭商業創新暨就業部官網資訊，從7月1日起，大部分的國際旅客都需繳交保育及旅遊捐。紐西蘭公民、澳洲公民，及多個太平洋島國國民等，則無須繳交。

此外，外交部指出，紐西蘭將於10月1日起實施「電子旅行授權」（New Zealand Electronic Travel Authority, NZeTA）制度，適用對象包括以免簽方式入境紐國的外國旅客，包括台灣旅客。

根據紐西蘭政府網站資訊，無論以搭機或乘坐郵輪赴紐（包含轉機），都須事先取得電子旅行授權；電子旅行授權核發的時間最長需要72小時。

紐西蘭電子旅行授權效期為2年，透過手機App、上網申請的費用分別為9紐幣、12紐幣。「國際旅客保育及旅遊捐」將於旅客申請簽證或「電子旅行授權」時一併徵收。（編輯：趙蔚蘭）1080613

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