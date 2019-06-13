民進黨：調查吳姓網友訪問記錄 確認無作弊

（中央社記者葉素萍台北13日電）民進黨總統初選民調期間，一名吳姓網友在臉書發文指出，她表達唯一支持前行政院長賴清德後被掛斷電話，讓她質疑有作弊；民進黨今天說，查了訪問記錄，確認無任何作弊情事。

一名吳姓網友日前在臉書質疑，接到民調電話，但訪員訪問方式讓她覺得「真的有作弊！」、「民調直接排除賴清德，太可惡了」。

民進黨2020總統暨立委選舉提名初選民意調查委員會今晚透過新聞稿指出，今天拆封計分完成後，民調委員會隨即召開會議討論此案。經調閱相關資料，吳女士提供的市話號碼確實為這次初選民調的受訪樣本，經查訪問記錄，吳女戶籍在苗栗，唯一支持賴清德，年齡是50至54歲，完全記錄了吳女士的回答，而且是成功樣本，「應為受訪者理解有誤，確認無任何作弊情事」。

民進黨說，這次初選競爭激烈，支持者熱情在家顧電話，接通時有時會太過興奮或心急，所以沒有好好聽清楚訪員念題，或是不熟悉初選民調題目或追問規則，經傳播後易造成誤解。因此黨主席卓榮泰及秘書長羅文嘉在初選期間走訪5家執行單位，確認所有訪員都經過嚴格的訪問訓練，不容許有任何差錯。

民進黨強調，一向秉持公平、公正、公開的原則辦理選務，更以高規格標準處理這次總統初選民調。收到吳女士陳情後，卓榮泰及羅文嘉都十分重視，第一時間致電吳女士關心受訪過程及內容，並要求民調中心加強對訪問品質的控管。非常感謝吳女士對民進黨的關心及愛護，未來民進黨會繼續謹守原則辦理黨務，也希望總統初選和平落幕後，所有黨內外同志能團結一致，2020繼續與民進黨站在一起。（編輯：黃國倫）1080613