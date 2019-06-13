初選制度一變再變 王金平：讓黨內出現階級對立

（中央社記者劉冠廷台北13日電）前立法院長王金平今天說，國民黨一變再變無所依循的初選制度，讓黨內出現「權貴對庶民」的階級對立，造成嚴重的分裂危機；這樣的初選制度，如何讓原本支持國民黨的人信服。

民進黨總統初選民調今天出爐，總統蔡英文勝出，王金平下午透過臉書表示，今天民進黨已經透過初選機制，選出了自己的總統候選人，恭喜蔡英文總統繼續競選連任，在此祝福她。

王金平也表示，反觀國民黨呢，除了一變再變無所依循的初選制度，讓黨內出現「權貴對庶民」的階級對立，造成黨內出現嚴重的分裂危機。「國民黨內鬥，不死不罷休」，這是他最擔憂的事。這樣的初選制度選出來的候選人，要如何選總統大選呢，人民的眼睛是雪亮的，這樣的初選制度如何讓原本支持國民黨的人信服呢。

王金平說，從他宣布不參加黨內初選後，外界各種傳言不斷，出現「X王配」、「王X配」，甚至脫黨參選的言論更是甚囂塵上。他在此鄭重向各位鄉親報告，如何促成政權輪替贏回中華民國，才是他現階段最關心的事。他繼續如常勤走基層、傾聽民意，整合資源也匯集民之所向，能在日後成為國家策略的依據，也會是國民黨的最大資源。

王金平指出，他不是唐三藏，能否帶領眾人去西天取經不得而知，但他在擔任立法院長17年來「和諧朝野、化解紛爭」的能力與經驗，相信人民是有目共睹的；他說，選前不分裂，選後不撕裂，才能真正帶領中華民國走向美好的未來。（編輯：趙蔚蘭）1080613