總統：行政團隊施政 讓人民對民進黨重新有感

（中央社台北13日電）總統蔡英文晚間臉書貼文指出，不管面對初選或大選，國政仍是第一優先，她特別感謝行政院長蘇貞昌與副院長陳其邁率領的行政團隊，以有效率、魄力的施政，讓人民對民進黨重新有感。

蘇揆也特別在臉書貼文下方留言回應，「政府施政做好，是所有國民的榮耀！繼續衝！人民的大事小事都至關重要！」

民進黨今天公布總統初選民調結果，蔡總統勝出。她晚間臉書發文表示，知道大家都很關注這次民進黨的黨內初選，但不管面對初選或大選，國政仍是第一優先，「執政團隊拿出政績，讓人民有感，是我們的責任，也才可以感動人心」。

蔡總統特別提到，這5個月行政院長蘇貞昌以及副院長陳其邁率領的行政團隊，以效率、魄力的施政，讓人民對民進黨重新有感。

她強調，「現在的行政團隊，就是為人民衝衝衝，解決問題緊緊緊」。

總統指出，昨天晚上桃園發生的歹徒持槍挾持9名人質事件，警察弟兄姐妹不畏歹徒數次開槍危險，用專業談判方式，讓整起事件平安落幕，並且善後到今天清晨6點，他們的徹夜未眠，讓台灣人民擁有一個平安的夜晚。

同時，總統也提到這陣子台灣發現秋行軍蟲狀況，中央和地方災害應變小組立刻成立，看到蘇貞昌院長第一時間趕到第一線，掌握狀況、魄力指示。

她說，蘇院長從年初以來，守住了非洲豬瘟的疫情，現在更要守住台灣的稻米，「這樣，我們才能繼續享受台灣滷肉飯美食」。

這幾天，台灣各地也有豪大雨狀況，蔡總統表示，中央災防辦第一時間召開應變會議，陳其邁副院長也跟她一起視察相關的防汛整備，中央和地方連線，要把豪大雨所造成的影響降到最低。

此外，蔡總統也說，她強調的「5要」，其中一個很重要，要捍衛改革成果，確保經濟繁榮，讓人民有感，「我們的執政，要請蘇院長帶領的行政團隊，每天繼續衝衝衝，照顧台灣的每個角落」。（編輯：林淑媛╲黃國倫）1080613