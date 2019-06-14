綠委提請立院17日起開臨時會 處理公投法等案

（中央社記者陳俊華台北14日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘等67人今天提請立法院召開臨時會，處理包括公投法、兩岸人民關係條例、大法官人事同意權案等17案，預計將從6月17日到7月5日，為期3週。

民進黨立委柯建銘、管碧玲、鄭運鵬等67人提案，在臨時會處理的議案，有5大類共17案；「強化國安護民主」部分有公民投票法修正草案，規範連署須附身分證影本、設公投日與大選脫鉤、攸關退將赴陸管制的台灣地區與大陸地區人民關係條例、加重洩密刑責的國安法，以及政治檔案條例草案。

「產業創新與調整」部分，則有延長租稅優惠的「產業創新條例修正草案」、納管農地工廠的「工廠管理輔導法部分條文修正草案」、因應美中貿易戰與鼓勵台商回台投資的「境外資金匯回管理運用及課稅條例草案」，及降低農漁產品關稅以爭取加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的「海關進口稅則修正草案」。

「簡政便民」部分，有新增長照扣除額的「所得稅法修正草案」、實價登錄責任回歸買、賣雙方的「平均地權條例修正草案」、「著作權法修正草案」；「提高司法公信力」部分，有大法官人事同意權案、淘汰不適任法官的「法官法」、「刑事訴訟法修正草案」；「防制假訊息危害」的農產品市場交易法、糧食管理法修法等。

根據柯建銘等人提案，將從6月17日開始到7月5日召開第7會期第1次臨時會，17日中午舉行程序委員會、17日下午到19日舉行第一次會議；20、21、27日為第二次會；6月28日和7月1日至5日為第三次會。（編輯：楊玫寧）1080614