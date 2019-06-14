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總統是否兼黨魁 吳敦義：承擔是光榮卸下是輕鬆

最新更新：2019/06/14 12:05

（中央社記者余祥台北14日電）國民黨代表擬提案刪除「總統兼任黨主席」的黨章規定，被視為吳敦義的「黨魁保衛戰」；吳敦義今天表示，做黨主席每個月還要借錢，有什麼好享受的，他對此案沒有主觀意見，承擔是光榮、卸下是輕鬆。

國民黨7月28日將召開全代會，目前有多個黨代表提案連署，建議刪除黨章第17條第6項總統兼任黨主席的規定，落實黨歸黨、政歸政原則。

吳敦義今天出席婦女政策推動發展文教基金會舉辦民國108年中央志工大會，他會後受訪時表示，總統是否兼任黨主席見仁見智，過去也不是這個制度，後來才改成這個制度。

媒體詢問，這是否為吳敦義的「黨魁保衛戰」，吳敦義說，做黨主席每個月都要借錢，有什麼好享受的，這是責任而已，承擔是他的光榮，卸下重擔是他的輕鬆。

吳敦義說，總統是否兼任黨主席這不成為重要的議題，重要的是要重返執政，總統大選國民黨要全力以赴，才能實現國民黨的主張和政見，若失去執政的機會將是很大的失誤。

針對民進黨已確定由總統蔡英文角逐2020，國民黨仍在初選內耗階段，吳敦義說，民進黨同樣也是歷經初選的過程，兩人競爭的很激烈，沒有內耗不內耗的問題；國民黨的初選有5人，初選完成之後，也會全力以赴。

媒體詢問，近日鴻海董事長郭台銘屢屢砲打黨中央，吳敦義說，他通通沒有意見。

吳敦義表示，任何一個執政黨，一定要建立廉能而有效的政府，繁榮均富的經濟才能讓人民過更好的生活，還應有公益和諧的社會，性別之間互相尊重、世代間互相提攜、治安良好，更重要的是要有和平穩定發展的兩岸關係，這是國民黨努力追求的目標。

吳敦義說，按照過去民進黨的執政狀況和去年九合一大選的結果，表明了民心歸向，對國民黨有很大的期待，國民黨一定要努力把過去做的不錯的做的更好，不理想的部分則要全力提升，爭取更多人的支持，國民黨才有機會。（編輯：蘇志宗）1080614

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