蘇貞昌臉書封面換動態影片 政府5大政績報你知

（中央社記者侯姿瑩台北14日電）行政院長蘇貞昌積極透過各社群媒體與民眾互動，今天更將臉書封面圖片換成動態影片，透過這支具有電玩風格的影片，細數政府政績，包括讓人民生活更安心、護台更堅定、賺錢更順利等。

蘇貞昌自1月上任以來，頻頻透過臉書、LINE群組等社群媒體與民眾互動，包括發布短影片、長輩圖等，獲得廣大迴響。

特別的是，蘇貞昌今天中午將臉書封面原本寫有「安心生活、經濟第一、壯大文化、弱勢優先、守護民主」的圖片，換上具有電玩風格的動態影片，透過輕鬆的方式向民眾說明政府的政績。

影片內容主打政府的好成績，包括豬瘟防疫、警消福利、護兒四法、減稅等作法，讓「生活更安心」；捍衛主權、國艦國造、守護國境，讓「護台更堅定」；幼兒四多多、長照2.0等政策，讓「爸媽更放心」；推動司法改革、追討不當黨產、平反白色恐怖政治犯，讓「社會更公平」。

另外，3度提高基本時薪、史上最長股市萬點行情、出口產值史上最高等成果，讓「賺錢更順利」；香蕉、鳳梨、水產外銷創新高、補助農機挺農民等，讓「政策接地氣」。（編輯：楊玫寧）1080614