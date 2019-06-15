是否降低台人赴菲簽證費 MECO：仍在考慮中

（中央社記者侯姿瑩台北15日電）台灣試辦菲律賓人民來台免簽措施7月底將到期，近期將宣布是否延長。菲律賓駐台代表處「馬尼拉經濟文化辦事處」(MECO)表示，若台灣決定延長對菲免簽，將會非常感謝；菲國政府仍在考慮是否降低台灣人赴菲的簽證費用。

外交部去年7月宣布，將延長試辦泰國、汶萊、菲律賓國民來台免簽證措施一年，同意停留天數為14天，試辦期限至今年7月31日止。外交部日前表示，有關是否延長這些國家的免簽試辦措施，已開過跨部會會議，待行政院正式核定結果後對外公布。

根據菲律賓外交部今年稍早在臉書的貼文，大多數位於亞太地區的國家人民都可以免簽方式到菲律賓旅遊，不過卻未包括台灣。對於菲國未給予台灣免簽的原因，MECO副主席兼財務長留文克（Gilberto F. Lauengco）表示，一般來說，在給予免簽待遇之前，需要先經過菲國外交、預算等相關部會的討論。

留文克昨天出席一場菲律賓獨立紀念日的慶祝活動，接受中央社記者採訪時表示，MECO已提出給予台灣民眾免簽以外優惠措施的請求，例如降低簽證費用。對此，菲國政府仍在考慮中（under consideration）。

對於菲國未給予台灣免簽待遇，留文克說，「並沒有特別的原因」。菲律賓很重視與台灣的關係，「我們仍試圖在免簽與非免簽之間找到一個解決的方法」，MECO期盼與相關單位進行討論後，可以找到一個解決的辦法。

留文克表示，感謝台灣政府給予菲國民眾免簽來台的待遇；菲國無法立即給予台灣相同的待遇，他對此表示歉意（apologize），並再次強調，MECO正在尋找相對應的做法。

他也說，如果台灣政府決定延長對菲免簽措施，「將會非常感謝」。

根據MECO提供的資料，赴菲律賓的電子簽證費用是新台幣1100元，有效期為30天，可多次進出；商務簽證的效期分成3個月、6個月及1年，申請費用分別為新台幣3000元、5500元、7500元，可多次進出。（編輯：李信寬）1080615