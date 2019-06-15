否認脫黨選總統 王金平：幫國民黨贏回執政

前立法院長王金平（前中）15日下午參加彰化師範大學畢業典禮，受訪時否認外傳將脫黨參選總統的傳聞，強調都是誤傳，未來還是要幫助國民黨重新贏回執政權。（王金平競選團隊提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 108年6月15日

（中央社記者蕭博陽彰化縣15日電）對於外傳脫離中國國民黨參選總統，前立法院長王金平今天否認，並強調是誤傳，未來要幫國民黨翻轉台灣，重新贏回執政權。

王金平下午受邀出席國立彰化師範大學畢業典禮暨名譽博士學位頒授儀式。對於外傳可能脫黨參選總統，王金平進場前接受媒體訪問時否認，並強調「沒有吧，那是誤傳」，未來他們還是要幫助國民黨翻轉台灣、翻轉中華民國，重新贏回執政權。

香港行政長官林鄭月娥今天宣布，港府決定暫緩修訂逃犯條例，媒體詢問王金平看法，他表示，應該暫緩，因為反應如此激烈，抗爭行動非常龐大，而且舉世都關心，所以暫緩是正確，港府跟港民後續好好再溝通。

有媒體詢問王金平，修訂逃犯條例對台灣哪個政黨或王金平本人有加分效果或獲利？王金平認為，「我想不要為自己，這是香港的事情，是舉世共同關心」，所以大家一起關心就好，不要變成說，對誰有利或不利。

王金平在彰師大致詞時，特別回憶過去與潤泰集團總裁尹衍樑的師生情，他說，當時答應帶尹衍樑全班去員林百果山露營，當時許多教師都「等著看好戲」，但後來證明只要給每一名學生尊重和信任，也會得到對方相等回報，因此，人與人之間能有互相信任，才是開啟美好未來的基礎。

尹衍樑民國53年進入台灣省立彰化進德實驗中學（彰師大進德校區前身）就讀，入學當晚就因打架進警察局，當時擔任導師的王金平開導尹衍樑要「好好念書、好好做人，別人也會敬愛你」，讓當時不愛念書的尹衍樑深受感動，師生兩人逐漸建立深厚感情。（編輯：吳佳穎）1080615