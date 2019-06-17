朱立倫：公平初選 和氣互勵團結勝選[影]

影片來源：中央社

（中央社記者葉子綱雲林縣17日電）投入中國國民黨總統初選的前新北市長朱立倫今天參訪雲林時說，他希望公平初選，參選者和氣及互相鼓勵，最後支持者團結打贏選戰，過程不要有衝突或意外。

朱立倫上午先到台西養殖魚塭，穿青蛙裝下水採收文蛤，接著到西螺出席敬老眼鏡推廣宣傳會、品嚐在地小吃魷魚羹及小籠包、參訪醬油觀光工廠、接受「彭博士觀風向」專訪。

對於穿青蛙裝下魚塭採收文蛤的體驗，朱立倫說，民眾品嚐鮮美海鮮的同時，也要體會漁民的辛苦，養殖文蛤收成的比例下降，未來若當選總統，將由政府或汙染來源給予補助，得到應有的補償很重要。

當地漁民表示，養殖2公頃左右文蛤，原先採收量可達到7萬台斤，近年受到汙染等因素，去年採收下降到1萬台斤左右，苦不堪言。

在接受媒體訪問時，對於台北市長柯文哲指總統蔡英文、鴻海集團董事長郭台銘都是金牛級參選人，朱立倫說，柯文哲嘴巴一向很毒，至於蔡郭2人是否金牛級參選人，要由他（她）們自己來回答。

朱立倫說，選舉講求腳踏實地、實在做事，提出好政見，不是靠耍嘴皮，也不是鋪天蓋地的廣告；對於外界認為他被邊緣化，他回應，所到之處受到很多肯定，台灣最需要的是理性、中道及穩定的力量。

對於高雄市長韓國瑜的支持者再提國民黨總統初選徵召韓的說法，朱立倫表示，早在3、4月間就提出，要徵召就大方徵召，現在已進入初選，就要公平初選，和氣以對、相互鼓勵，支持者團結，過程中不要有衝突或意外，最後贏得選戰勝利。（編輯：翁翠萍）1080617

投入中國國民黨總統初選的前新北市長朱立倫（中）17日參訪雲林時說，選舉講求腳踏實地、實在做事；他希望公平初選，參選者和氣及互相鼓勵，最後支持者團結打贏選戰，過程不要有衝突或意外。中央社記者葉子綱攝 108年6月17日

投入國民黨總統初選的前新北市長朱立倫（左2），17日到雲林台西，穿青蛙裝下水體驗採文蛤。中央社記者葉子綱攝 108年6月17日

投入國民黨總統初選的前新北市長朱立倫（前左），17日到台西養殖魚塭，穿青蛙裝下水採收文蛤。中央社記者葉子綱攝 108年6月17日