立院17日下午起開臨時會 處理公投法修法等19案

（中央社記者王揚宇、范正祥台北17日電）立法院今天上午召開全院委員談話會，對於第9屆第7會期第1次臨時會的日期與議案，國、民2黨均提案；經表決，通過民進黨立委柯建銘等人提案，臨時會從今天下午起至7月5日召開。

討論的議案則為，公民投票法修正草案、攸關退將赴陸管制的台灣地區與大陸地區人民關係條例等5大類法案共19案。

民進黨立委柯建銘、管碧玲、鄭運鵬等67人於14日提案，在臨時會處理的議案，有5大類共19案；「強化國安護民主」部分有公民投票法修正草案，還有攸關退將赴陸管制的台灣地區與大陸地區人民關係條例、加重洩密刑責的國家安全法，以及政治檔案條例草案。

立法院今天上午召開全院委員談話會，民進黨立法院黨團書記長鄭運鵬表示，這5大類法案相信都有其急迫性。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗則說，這次臨時會要處理的議案，關於拚經濟的部分，國民黨全力支持，但若是要拚政治的部分，希望民進黨回頭是岸、釋出善意，不要強行通過。

另外，國民黨立委吳志揚、曾銘宗等30人提案，考量攸關數萬名公教人員退休年資補償金權益，將於30日屆期，因此希望這次臨時會能處理公立學校教職員退休資遣撫卹條例第34條條文修正草案、公務人員退休資遣撫卹法第34條條文修正草案。吳志揚說，這才是本次臨時會最急迫且重大的法案。

因朝野立委對臨時會召開期間等有異議，因此進行表決。表決結果，對於柯建銘等人提案召開臨時會的日期，贊成64票、反對28票，照案通過；柯建銘等人所提的特定議案部分，贊成64票、反對29票，照案通過。而曾銘宗等人提案，贊成28票、反對63票，提案不通過。

根據中華民國憲法第69條規定，立法院遇有總統之咨請或立法委員1/4以上之請求時，得開臨時會。立法院組織法第6條第1項規定，立法院臨時會，依憲法第69條規定行之，並以決議召集臨時會之特定事項為限。（編輯：楊凱翔）1080617