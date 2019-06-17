立委建議展延自然人憑證期限 內政部規劃評估中

（中央社記者王承中台北17日電）立委建議展延自然人憑證使用期限至數位身分證換發完畢。內政部次長陳宗彥今天表示，當初規劃數位身分證時就考慮到，目前正規劃，但因顧慮資安問題，內政部會做整體評估。

內政部日前指出，結合國民身分證與自然人憑證的數位身分證將於明年10月開始進行發行作業，預計兩年內換發完畢。但有立委提案表示，自然人憑證有效期限為8年，期限到須付費新台幣250元換發，若在數位身分證發行前到期，民眾還須親自申辦及花費換卡，既不方便也不符合經濟效益。

立委指出，根據財政部統計去年綜所稅一般申報件數為402萬件，其中網路申報件數375萬件，而使用自然人憑證申報高達154萬件，次為使用健保卡的92萬件，顯見多數民眾仍習慣使用自然人憑證。建議內政部給予自然人憑證於數位身分證換發前，期間到期者，應予免費換卡或增展延次數，避免資源浪費，節省民眾荷包。

陳宗彥告訴中央社記者，目前內政部預計兩年內完成數位身分證的換發，確實會遇到自然人憑證使用到期的問題，內政部有規劃讓現行的自然人憑證使用期限展延。當初內政部開始規劃數位身分證時，就考慮到這一塊。

陳宗彥指出，自然人憑證之所以會限制使用期限，主要是顧慮資安問題，內政部會做整體評估。

針對數位身分證發行後，現行自然人憑證如何處理，陳宗彥表示，當數位身分證換發後，民眾開啟自然人憑證的功能，現行所持有的自然人憑證也將自動作廢，不會產生民眾同時擁有兩張自然人憑證的問題，避免民眾遺失及重複簽證認證的問題。（編輯：郭萍英）1080617