立院反送中共同聲明 挺港人民主自由訴求

（中央社記者范正祥台北17日電）香港「反送中」引發全球關注，立法院院會今天下午通過「立法院朝野黨團共同聲明」，聲援香港人民民主自由的訴求。

立法院朝野黨團共同聲明，立法院各黨團於民國108年6月17日召開第9屆第7會期第1次臨時會之際，針對香港人民集會遊行要求香港政府撤回將犯罪嫌疑人引渡到中國大陸的「2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案」，經協商後提出共同聲明。

聲明表示，香港政府以武力處理群眾運動的方式，立法院全體同仁提出譴責與抗議。香港人民發動大規模的人民抗議活動，表達人民聲音，立法院各黨團不認同香港政府以武力方式對待群眾運動，呼籲香港政府應謙卑面對群眾訴求，將衝突降至最低。

立法院朝野黨團共同聲明，「我們聲援香港人民民主自由的訴求」，呼籲香港政府應撤回逃犯條例草案。基於捍衛自由民主人權的普世基本價值，合作打擊犯罪不能以侵害人權的法案為前提。香港人民有權追求自己的民主與自由，「我們永遠支持這種普世價值」，反對侵害人權自由。

此外，聲明也表示，建議政府應對香港人民以行動支持並提供關懷及援助。香港人民行動演變為流血衝突，為支持香港的民主法治體制與自由民主，建議政府應依香港澳門關係條例第18條及相關規定，對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害的香港居民，得提供必要的援助，並給予關懷。（編輯：趙蔚蘭）1080617