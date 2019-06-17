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立院發聲明挺港反送中 蘇嘉全：台灣與你們同在

最新更新：2019/06/17 19:03

（中央社記者范正祥台北17日電）立法院院會今天通過「立法院朝野黨團共同聲明」，聲援香港人民民主自由的訴求。立法院長蘇嘉全隨後在臉書發文，感謝朝野黨團理性討論，發表這一份寶貴的共同聲明。

蘇嘉全表示，針對香港近日爆發的「反送中」大規模示威遊行，立法院經過各黨團充分溝通討論後，決議發布共同聲明，譴責香港政府違反人權精神，以武力處理群眾運動，並呼籲香港政府應謙卑面對群眾訴求，立即撤回「逃犯條例」草案。

他指出，聲明中也闡明中華民國立法院的立場，香港人民有權追求自己的民主自由，建議我方政府應行動支持香港人民，並提供港人所需要的關懷與援助。

蘇嘉全表示，面對香港政府違背人權、罔顧民意的行為，香港人民的怒吼已突破天際，作為與港人同樣熱愛民主自由的台灣，除了對香港的處境感到萬分同情，台灣人民也應該仔細思考，「我們想要選擇什麼樣的未來」。

他指出，感謝朝野黨團理性討論，拋開各自的成見與攻防，願意為了守護民主自由的價值而站在一起，發表這一份寶貴的共同聲明。

蘇嘉全表示，這份聲明除了是要告訴所有香港朋友，「你們並不孤單，台灣與你們同在」，同時也要告訴仍不放棄威權統治的國家，在廣大人民的意旨面前，再蠻橫、獨裁的政權，也必須要敬畏屈服。（編輯：趙蔚蘭）1080617

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