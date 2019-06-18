赴雲林參訪 柯文哲：找凱校同學

台北市長柯文哲（前左）18日上午出席北市首件危老重建工程開工典禮，隨即搭高鐵至雲林縣，他說，是去找凱校同學，還有到北港朝天宮拜拜。中央社記者梁珮綺攝 108年6月18日

（中央社記者梁珮綺台北18日電）高雄市長韓國瑜16日在雲林造勢、前新北市長朱立倫前腳剛走，台北市長柯文哲今天將赴雲林參訪，外界好奇。他說，是去找凱校同學，還有到朝天宮拜拜，之後會減少平日出訪。

柯文哲上午出席北市首件危老重建工程開工典禮，隨即搭高鐵至雲林縣，除與當地人士座談，傍晚也會到北港朝天宮參拜。

他接受媒體聯訪時表示，主要是去雲林縣找凱校同學，還有到朝天宮拜拜，因上次大甲媽祖遶境的行程排太滿，「還是要去一下（朝天宮）」。

由於韓國瑜、朱立倫前後赴雲林縣，柯文哲下午前往也引起外界好奇，他說，「台灣小小的啊，不能說他去，我半年都不能去」，並指各界不該都以選票考量看待出訪，「要說票的話，台灣人口還是比較集中在北台灣」。

他說，台北市有28%的蔬菜從雲林縣進口，「該怎麼做就怎麼做」，不過，他也表示，會請幕僚減少安排在平日出訪。

至於兩岸關係，他說，大陸那張考卷，他怎麼考也不會及格，因為永遠達不到對方標準，重申自己在美國考卷考65分、大陸考卷考55分、日本考卷考80分。

他說，總統蔡英文與郭台銘資源無限，而每個人都叫他選總統，只是，不買廣告要怎麼選。

柯文哲表示，2014年市長選舉時，只有國民黨市長候選人連勝文一隻金牛，如今有2隻，是比較麻煩。

對於名嘴黃暐瀚預言蔡總統下一步是「毀柯滅韓」，柯文哲說，只要媒體不當幫凶，就比較不容易成功，並表示自己「很害怕」。（編輯：張銘坤）1080618