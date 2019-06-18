更多編輯台推薦新聞：
黃之鋒出獄向國際發聲：感謝台灣力挺反送中
兩岸

黃之鋒出獄向國際發聲：感謝台灣力挺反送中

襲警奪槍案衝擊 日本派出所開放便民樣貌恐改變
國際

襲警奪槍案衝擊 日本派出所開放便民樣貌恐改變

美國控攻擊2艘油輪凶手是伊朗 各國為何不買帳
國際

美國控攻擊2艘油輪凶手是伊朗 各國為何不買帳

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情
產經

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

赴雲林參訪 柯文哲：找凱校同學

最新更新：2019/06/18 11:46
台北市長柯文哲（前左）18日上午出席北市首件危老重建工程開工典禮，隨即搭高鐵至雲林縣，他說，是去找凱校同學，還有到北港朝天宮拜拜。中央社記者梁珮綺攝　108年6月18日
台北市長柯文哲（前左）18日上午出席北市首件危老重建工程開工典禮，隨即搭高鐵至雲林縣，他說，是去找凱校同學，還有到北港朝天宮拜拜。中央社記者梁珮綺攝　108年6月18日

（中央社記者梁珮綺台北18日電）高雄市長韓國瑜16日在雲林造勢、前新北市長朱立倫前腳剛走，台北市長柯文哲今天將赴雲林參訪，外界好奇。他說，是去找凱校同學，還有到朝天宮拜拜，之後會減少平日出訪。

柯文哲上午出席北市首件危老重建工程開工典禮，隨即搭高鐵至雲林縣，除與當地人士座談，傍晚也會到北港朝天宮參拜。

他接受媒體聯訪時表示，主要是去雲林縣找凱校同學，還有到朝天宮拜拜，因上次大甲媽祖遶境的行程排太滿，「還是要去一下（朝天宮）」。

由於韓國瑜、朱立倫前後赴雲林縣，柯文哲下午前往也引起外界好奇，他說，「台灣小小的啊，不能說他去，我半年都不能去」，並指各界不該都以選票考量看待出訪，「要說票的話，台灣人口還是比較集中在北台灣」。

他說，台北市有28%的蔬菜從雲林縣進口，「該怎麼做就怎麼做」，不過，他也表示，會請幕僚減少安排在平日出訪。

至於兩岸關係，他說，大陸那張考卷，他怎麼考也不會及格，因為永遠達不到對方標準，重申自己在美國考卷考65分、大陸考卷考55分、日本考卷考80分。

他說，總統蔡英文與郭台銘資源無限，而每個人都叫他選總統，只是，不買廣告要怎麼選。

柯文哲表示，2014年市長選舉時，只有國民黨市長候選人連勝文一隻金牛，如今有2隻，是比較麻煩。

對於名嘴黃暐瀚預言蔡總統下一步是「毀柯滅韓」，柯文哲說，只要媒體不當幫凶，就比較不容易成功，並表示自己「很害怕」。（編輯：張銘坤）1080618

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報