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韓國瑜來訪後 王金平：郭台銘也要約見面

最新更新：2019/06/18 13:07

（中央社記者劉冠廷台北18日電）就在高雄市長韓國瑜昨天前來拜會後，前立法院長王金平今天表示，鴻海董事長郭台銘也約他見面，他已答應，但時間未定；他並預告，明天將與前台北縣長周錫瑋見面並直播。

韓國瑜昨天為了登革熱疫情到立法院拜會立委，同時也前往拜訪王金平，但由於事先未通知，被外界形容是突襲式的拜會。

王金平今天接受訪問，談到韓國瑜昨天突然拜訪表示，應該要先約好，至少準備約30分鐘的時間來談，才能暢所欲言，昨天突然來這麼多媒體，兩個人怎麼談，很多事事先安排好，會比較合理與順利；昨天都談公事，在那要談私下的事情也不太對。

王金平表示，因為昨天韓國瑜來訪，導致郭台銘陣營昨晚跟今早都來要求希望可以見面，他也說好，郭台銘幕僚說要約今明兩天，但他要看看自己的時間；他還沒給出時間，今天一定會給。

未來是否有機會再次安排「韓王會」，王金平表示，他不會主動約，若韓國瑜需要，要來看他，他當然接受，任何一位參加國民黨總統初選的人要來見面，他都會接受。

此外，王金平也預告，明天將在關西的農場與周錫瑋見面，兩人將一起直播。（編輯：謝佳珍）1080618

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