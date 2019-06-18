蘇貞昌：中央大力支持基隆建設 邁向國際化

（中央社記者沈如峰基隆18日電）行政院長蘇貞昌今天說，基隆港昔日因國防需要較為封閉，但現在總統蔡英文支持地方發展的前提下大力建設，已朝向國際化都市邁進，各項工程持續進行，中央也會支持。

為徹底改善基隆火車站區域人車交通動線、公共運輸環境及城市景觀意象，基隆市政府計畫在火車站南出口與北出口之間鐵道上方，興建城際轉運站，總經費需新台幣6億8861萬元，預計民國110年完工，蘇貞昌及基隆市長林右昌等人上午共同主持開工儀式。

林右昌表示，基隆城際轉運站對於地方發展非常重要，不只是為了基隆市民的通勤需求，更是未來台灣的國家門戶，城際轉運站將把市公車及國道、省道客運、鐵路以及未來可能的輕軌捷運一併整合，成為轉運中心，讓旅客不需要東奔西跑。

此外，在火車站舊站與新站中間，還將規劃一座特別因應基隆氣候設計的歐式大頂蓬，不只可以遮風避雨，還可以提供半戶外、半室內空間，將可形成都市新景觀。

蘇貞昌致詞時說，林右昌就任基隆市長以後，讓整個基隆市因此改變，尤其基隆市人口稠密，推動各項建設猶如穿著衣服改衣服，實在非常不簡單，林右昌發揮都市改造專業，不僅提出非常好的構想又善於爭取建設，讓基隆市改變得又快又好。

「只要做得好、做得快，中央的補助一定不會少」，蘇貞昌強調，基隆港以前受限於國防需要較為封閉，現在於蔡總統支持地方發展的前提下大力建設，經過整體擘劃，以及在林右昌帶領下，基隆市已朝向國際化都市邁進，各項工程也持續進行，中央也會大力支持。只要大家團結一心，相信基隆的進步不只市民看得見，全國、國際都看得見。（編輯：方沛清）1080618