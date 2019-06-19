因應轉單效應人力調度 總統：適時檢討相關規範

（中央社記者葉素萍台北19日電）總統蔡英文今天接見塑膠公會人員，她說，由於美中貿易戰轉單效應，很多人訂單越接越多，塑膠業者人力調度面臨一些困難，政府有責任適時檢討相關規範，保障勞工權益，也要讓產業有更大空間跟彈性。

蔡總統今天上午在總統府接見「中華民國塑膠製品商業同業公會全國聯合會理監事及顧問」，這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。

蔡總統說，今年是台灣經濟最關鍵的一年，政府會跟業者一起攜手努力，讓台灣塑膠製品產業有更多突破跟創新的發展。

她說，塑膠製品產業不只是很多民生物資的重要基礎，也是很多先進發展的高科技產品不可或缺的一環。很多先進生醫材料，像是可以植入人體的生醫產品或是台灣人自己從頭到尾獨立製造的福衛五號，都可以看到台灣精良的塑膠製品。

蔡總統指出，再加上這一波邁向綠化、智慧化，這些高值化的應用當中，讓塑膠製品可以不斷升級，同時達到循環經濟跟環境保護的目標。這些改變，不但促進產業創新轉型，也帶來相當大加值效果。

蔡總統強調，政府非常了解大家為這個產業的永續經營，投入高額資金以及時間，也面對成本不斷提高的各種壓力。加上這波美中貿易戰影響，轉單效應已經浮現，在場有很多人，現在訂單越接越多。但她也知道塑膠業者在人力調度方面，的確面臨一些困難。

蔡總統進一步指出，大家都願意接受挑戰，政府也有責任適時針對各種相關規範進行檢討，不但要保障勞工朋友的權益，也要讓產業能夠有更大的空間跟彈性，不但要可以持續經營，還要讓整個產業都有機會可以更上層樓。

蔡總統說，今天勞動部長許銘春也在現場，政府相關部會同仁一定會針對業者遇到的困難，綜合考量產業發展的情況跟需求，以及勞工的權益跟保障，做出最可行的措施來回應。（編輯：楊玫寧）1080619