登革熱防疫不分藍綠 朱立倫郝龍斌聲援韓國瑜

（中央社記者余祥台北19日電）南部登革熱疫情延燒，國民黨總統初選參選人朱立倫今天說，民進黨執政的高雄和台南都曾爆發疫情，但時任閣揆的毛治國沒有酸地方首長「一隻蚊子都治不好」，若防疫分藍綠，有什麼資格說自己苦民所苦。

高雄市長韓國瑜多次為登革熱防疫經費與行政院交鋒。韓國瑜日前說，「如果中央不給錢，再有一個登革熱病例都算蘇貞昌的。」蘇貞昌則說，韓國瑜連一隻蚊子都治不好，還想治國，這樣會不會荒唐。

朱立倫在臉書指出，2015年民進黨執政下的台南、高雄都曾爆發嚴重登革熱疫情，當時的行政院長毛治國不但沒有酸當時的高雄市長陳菊或台南市長賴清德「一隻蚊子都治不好」，而是趕緊請行政院副院長張善政到第一線關心疫情，甚至成立國家級的防疫中心。

朱立倫說，國民黨執政時的中央部會，照顧地方不分藍綠，連賴清德當時都大力肯定，對照行政院長蘇貞昌近日的言行，真是高下立判。

他表示，台灣就這麼點大，如果連防疫都要噴口水、分藍綠、錙銖必較，有什麼資格說自己苦民所苦，什麼時候拚政治都可以，但在災害危難之前，絕對不行。

國民黨副主席郝龍斌也在臉書指出，蚊子不分縣市和藍綠，做好全面防疫，勢必要由行政院下設跨部會小組，起碼由疾管署主政，針對北迴歸線以南包括高雄、台南、嘉義、屏東等縣市進行跨縣市聯合防治。尤其高雄、台南緊密相連，一損俱損，高雄拉警報，台南有風險。

郝龍斌說，蘇貞昌連番砲轟韓國瑜，莫非蘇貞昌真的認為，防治登革熱中央沒有責任，這也太離譜了。

他表示，想防堵登革熱，勢必要出動大量人力、器材前進疫區，需要足夠的預算，針對環境進行徹底清潔，才能有效清除病媒蚊，唯有中央主導，透過軍方以及其他有關部會協助，地方政府積極配合，才能達到防疫目標，「要求高雄市或任何地方政府單獨搞好防治登革熱，根本是不可能的任務。」（編輯：謝佳珍）1080619