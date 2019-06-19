台商回台投資方案2.0版政院明討論 擬7月上路

（中央社記者顧荃台北19日電）行政院因應中美貿易戰端出台商回台投資方案，因反應熱烈，行政院會明天將討論該方案的2.0版，將根留台灣企業納入，補助貸款手續費，擬7月上路。

今年起實施的「歡迎台商回台投資行動方案」，為協助台商返台投資，方案推出專案貸款，由國發基金補助銀行委辦手續費1.5%，補助總額度為200億元。由於台商返台投資情形良好，至5月底止，經濟部已通過61家，累積投資逾新台幣3100億元，補助銀行手續費額度不到半年便已用罄。

經濟部明天將在行政院會報告「投資台灣三大方案」，也就是台商回台投資方案的2.0版，新版方案延續補助回台投資台商的貸款銀行手續費。2.0版將補助分為三等級，目前規劃貸款額度20億元以內補助0.5%，20億元到100億元補助0.3%，100億元以上補助0.1%；貸款期限方面，從原本最長不得超過10年，修正為最長5年。

此外，「投資台灣三大方案」也包括根留台灣大企業、根留台灣中小企業2方案，將貸款手續費補助優惠擴大適用到根留台灣的企業，大企業將比照新實施的台商回台方案2.0版，享有專案貸款銀行手續費補助，補助比率也比照適用；中小企業則規劃補助1.5%的銀行貸款手續費。（編輯：黃國倫）1080619