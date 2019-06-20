讓美國繼續偉大 川普展超強群眾魅力拚連任[影]

（中央社記者江今葉華盛頓19日專電）儘管支持度低、常因失言遭媒體砲轟，但深具群眾魅力的美國總統川普上任以來經濟表現亮眼、對中國態度強硬、反墮胎、反非法移民，讓他深獲傳統保守選民支持，連任有望。

川普昨晚在佛州奧蘭多舉辦造勢大會，不少堅定支持者前一天就到會場排隊等候進場，中午不到已經大排長龍，讓人見識到川普支持者的熱情。

川普在這場造勢活動中宣布「讓美國繼續偉大」（Keep America Great），正式拉開競選連任之路。

會場2萬個座位座無虛席，讓向來跟川普不對盤的美國有線電視新聞網（CNN）都不得不承認，明星光環是川普競選連任的秘密武器。

民粹政治領袖風潮席捲全球，川普可說是這股旋風的領頭羊。儘管經常失言、夾帶錯誤資訊、攻擊對手毫不手軟、公然指責媒體製造假新聞、推特治國、傲慢自大，但川普的語言確實深獲傳統保守白人選民喜愛，許多死忠川粉感動終於有人說出小市民的庶民心聲。

這樣的政治魅力，共和黨內只有川普。反對陣營的民主黨裡，宣佈角逐總統提名的23人也難出其右，連支持率最高的前副總統拜登（Joe Biden）都難望其項背。

毫無疑問，經濟是川普最能拿來說嘴的議題。且不管過去一段時間美國經濟表現強勁，是否是2008年金融風暴後谷底反彈的必然結果，高經濟成長、低失業率、股市頻寫新高，都讓商業大亨出身的川普相當自豪。民調也顯示，雖然討厭川普，多數美國民眾對他的經濟表現感到滿意。

儘管川普的外交政策頗受詬病，但他對中國採取強硬手段、支持以色列，也讓他贏得不少選民支持。他高舉貿易大旗向中國喊戰，讓工作被搶走多年的勞工階層大喊爽快；將駐以色列大使館從特拉維夫搬到耶路撒冷，也讓川普獲得猶太社群的讚賞。

內政議題上，川普選擇和過去政治領袖不同的路，反墮胎、反同性戀、反移民等政策雖然備受媒體與自由派人士抨擊，但也讓川普將向來屬於沈默群眾的中西部保守傳統白人選民緊緊鎖在他的同溫層中，「鐵票更鐵」。

川普上任2年半以來，支持度一直處於低迷的40%上下，但換個角度看，這也顯示川普的基本盤穩定維持在4成左右。

不管通俄門內幕怎麼被揭發、召妓風雲怎麼鬧、內政外交多少錯誤與笑話，這群支持者未曾動搖，對川普不離不棄。這個穩定的基本盤讓川普贏得2016年大選，現在也持續堅定支持川普邁向2020年總統大選。（編輯：周永捷）1080620