登革熱疫情 蔡總統：希望高市府更用心處理[影]

（中央社記者余祥台北20日電）行政院昨天核定高雄市所需5300萬元登革熱疫情防疫經費。總統蔡英文今天說，高雄過去2、3年防疫工作做的不錯，希望高市府能更用心，全力處理登革熱疫情，相信問題是可以解決的。

總統蔡英文今天到指南宮出席「孚佑帝君成道1139周年大典」，針對高雄市長韓國瑜多次為登革熱疫情與行政院交鋒，總統受訪時說，中央政府最基本的態度，對於每一個地方發生疫情，都會盡全力、一切可能協助。

至於國民黨總統初選參選人、鴻海董事長郭台銘昨天說，他都花自己的錢競選，但蔡總統小時候用爸爸的錢，現在用國家的錢。蔡總統先嘆一口氣說，「一個大企業家要講這樣的話。」執政者是用政績競選，不會用國家的資源。

蔡總統說，治理國家是為全體國民求福利，讓經濟穩定成長，將利益回歸給民眾，但企業家注重的是單一企業的利潤，這跟治理國家不一樣，郭台銘要好好想想，治理國家是全面性的工作，不僅涉及經濟、政治、人民感受等複雜因素，小時候做什麼、爸爸做什麼都不是很重要的事。

針對經濟學人預測蔡總統2020將連任成功，蔡總統說，這個都是選舉過程的事，選舉期間有很多民調，無論民調的數字如何具體顯示，趨勢滿明顯，政府的施政受到越來越多民眾肯定。

媒體詢問，民進黨總統黨內初選結束後，如何與前行政院長賴清德合作，是否可能將他列為不分區立委。蔡總統說，賴清德是黨很重要的資產，如何在2020大選發揮最大功能，是大家一起在討論的，但還有時間，不需要太急，「2020一定在最適當時間推出最佳組合。」

至於前總統馬英九日前出訪新加坡並接受當地媒體訪談，他認為雖然目前美國與台灣關係不錯，但是有些事是美國無法幫忙的，而且美國沒有意願也沒有能力介入調解兩岸關係。

蔡總統說，所有政策都以台灣利益為出發點，目標是保護民主自由、安全、確保台灣經濟持續成長，這是政府努力的目標，所有的施政也以這個作為評判標準，馬英九也做過總統，知道總統最重要的指標就是台灣人民的利益。至於是否會當面跟馬英九說，總統說，「就拜託你們（媒體）了。」（編輯：楊凱翔）1080620