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蘇貞昌：投資台灣三方案 讓企業放心加碼參與

最新更新：2019/06/20 13:56

（中央社記者顧荃台北20日電）行政院長蘇貞昌今天說，政院推出投資台灣三大方案，補助返台投資的台商與根留台灣企業貸款手續費，台商回台投資總核貸額度也由200億元上調至5000億元，讓企業放心加碼投資台灣。

經濟部上午在行政院會報告「投資台灣三大方案」，內容包括「歡迎台商回台2.0行動方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」與「中小企業加速投資行動方案」，延續補助返台投資台商的銀行貸款手續費，並納入根留台灣企業與中小企業。

蘇貞昌在行政院會中表示，拚經濟是政府第一優先施政，他3月14日在院會聽取歡迎台商回台投資行動方案簡報時，當時是13家廠商通過審查，投資金額新台幣374億元；才過了3個月，已有73家通過審查，累積投資金額更大幅成長10倍，達到3750億元，帶來超過3萬4100個就業機會，不但早就突破原本設定目標，現在更將目標設定翻倍為5000億元。

蘇貞昌說，今天院會所提投資台灣三大方案，受惠對象除原本回台投資廠商外，也針對未曾赴中國投資的大企業，以及在地的中小企業，分別研擬方案，擴大適用。

他說，三大方案都有補助委辦手續費，鼓勵銀行提供廠商必要資金，導引廠商投資，台商回台投資總核貸額度也由200億元上調至5000億元，針對根留台灣的企業，則提供800億元的核貸額度。三大方案也都提供土地、水、電、稅務專屬服務與客製化單一窗口，讓工商界可以更放心加碼投資台灣。

他表示，行政團隊要用實際行動，讓產業界跟國人看到，政府拚經濟不只是有決心，更是有策略，同時在審核上展現效率，在辦法上充滿彈性，可以與時俱進、機動調整。就像歡迎台商回台投資方案，他於4月9日去參訪第一家審核通過的廠商智邦時，對方反映勞動力不足的問題，而且不只一家反映，行政院在5月31日就核定修正，將現有外勞Extra機制由10%調增至15%，協助產業充裕人力。

蘇貞昌說，政府打造好的環境，讓企業更放心投資打拚，就能創造出更多穩定的就業機會，人民就能安居樂業，請有關部會共同努力，全力推動三大方案切實執行。（編輯：李信寬）1080620

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