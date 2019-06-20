美助台防中國干預大選 綠委：印證台美合作關係

（中央社記者范正祥、陳俊華台北20日電）避免假訊息等網路攻擊干預台灣2020年大選，美台共商應對方案。對此，綠委感謝美國提出專業經驗和意見，並解讀顯示台美堅實合作關係，在印太戰略下共同維護區域和平與穩定。

美國國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）今天在華府智庫國家亞洲研究局（The National Bureau of Asian Research，NBR）與美國國防大學國家戰略研究所（INSS）聯合舉辦的亞洲政策論壇的閉幕演講中指出，因為網路攻擊日益頻繁，美國國防部正與盟邦合作，交換訊息與強化能力，以因應所面臨的威脅。

薛瑞福透露，美台在這方面已經展開對話，透過專家合作，依據需要，直接提供台灣所需的能力與技能，以便在選舉時能面對這一問題。

立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委蔡適應受訪解讀，這件事情也可以顯示台灣和美國堅實合作關係，在印太戰略下台美合作共同維護區域和平與穩定。

蔡適應指出，美國做為西方盟國主要國家，深知假訊息攻擊民主選舉的情形非常氾濫，許多民主政體都面臨威權國家意圖利用假訊息、假新聞來影響選舉結果。

他說，台灣遭受外國假資訊攻擊的程度堪稱世界第一，假訊息衝擊選舉的問題已成為台灣民主選舉的一大威脅，不能縱容境外來的假訊息影響明年台灣的選舉。

蔡適應表示，民主國家共同合作、分享資訊與因應做法，以確保民主選舉是很重要的。樂見台美在印太戰略合作夥伴的關係下，把干擾台灣的假訊息和源頭找出來，希望很快看到雙方合作的成果，也不要讓假訊息影響台灣選舉和選民判斷。

民進黨立委許智傑指出，中國干涉全世界國家的選舉已是常態，包括去年美國期中選舉、台灣選舉，甚至澳洲選舉等，中國一定會再出手干預台灣2020年大選。

許智傑說，政府要跟全世界一起杜絕中國等共產國家干涉民主國家的選舉，這是民主國家與共產國家的價值之爭。他也表示，感謝美國提出專業的經驗和意見。

國民黨立委江啟臣評論，台灣自解嚴以來，已經過三次民主選舉下的政黨輪替考驗，九合一大選更證明了台灣人民對自由民主的堅持及自主判斷的能力，台灣人民自我維護自由民主的公民意識，已經對任何「內部行政資源」以及「外部國際力量」的干預企圖產生抗體，所有選舉的結果都是人民自行的選擇，而無論執政黨或在野黨以及國際都應予以尊重，「我們對台灣的民主堅固程度有高度信心」。（編輯：林興盟）1080620