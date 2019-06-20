反送中 王金平：為蔡總統送暖送柴火

（中央社記者劉冠廷台北20日電）前立法院長王金平今天說，香港反送中送給民進黨一個大禮，為總統蔡英文送暖、送柴火；民進黨已開始用維護主權、維持現狀等論述，會把國民黨打成親中政黨，藍營要設法對應。

王金平下午接受廣播節目專訪，談起香港反送中議題，主持人蔡詩萍問王金平，這是否給民進黨送來一個很大的禮物，王金平說，這的確是，從1月2日習近平針對一國兩制的講法，一直到現在香港的反送中，都是等於在幫民進黨，特別是總統蔡英文來加油、送溫暖，送柴火給蔡總統繼續燃燒產生動能，這些都是原來沒有預想到的。

王金平表示，相信現在民進黨內漸漸開始會對蔡總統通過黨內總統初選沒有異議的聲音，未來蔡總統還是會利用反送中的議題持續運作、炒作，而國民黨這邊的總統參選人，很難找出民進黨是要維護主權，還是要拋棄九二共識這類的論述。

王金平在專訪後接受媒體訪問時也進一步表示，蔡總統在反送中上得到溫暖，這個大家都知道不用再解釋了，難道不是嗎，國民黨遇到困局了，民進黨已開始做輔選的準備，國民黨還在初選，初選又會產生什麼互相衝擊，現在還不可預料，民進黨已開始用維護主權、維持現狀這些論述，會把國民黨打成親中政黨，藍營要設法對應、消除，所以要做的工作很多。

此外，王金平30日將到彰化、雲林舉辦造勢活動，彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善等人是否出席也是媒體關注的焦點，王金平則說，他並沒有邀請他們，但主辦單位是不是有邀請，他還沒問；能來最好、最歡迎，但如果沒有辦法來也可以理解、尊重。（編輯：趙蔚蘭）1080620