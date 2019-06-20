法官法修法協商無共識 朝野24日再戰

（中央社記者王揚宇台北20日電）立法院長蘇嘉全今天主持黨團協商，討論法官法修法，過程中民進黨立法院黨團總召柯建銘與時代力量立委黃國昌激辯，未達成任何共識；蘇嘉全裁示，24日繼續協商。

立法院司法及法制委員會今年5月初審通過法官法部分條文修正草案，針對法官懲戒處分種類，朝野立委與官員達成共識，增加剝奪退休金及退養金等款；不過仍有40多條條文無共識，包括法官評鑑委員會的人員組成、職務法庭是否要有參審員等，須交黨團協商。

蘇嘉全今天主持黨團協商，在處理第1條條文、司法院人事審議委員會的組成時，柯建銘與黃國昌激辯，這1條經過約70分鐘左右的討論，未達成共識。

現行法官法第4條規定，司法院設人事審議委員會，審議法官的任免、轉任、解職、遷調、考核、獎懲等事項，而委員會名額及產生的方式為，司法院長指定11人、法官代表12人、學者專家3人。

黃國昌說，時代力量提出的再修正動議，是在司法院人事審議委員會的審議事項中增加「停止職務」，而委員會的名額與產生方式，希望改為司法院長指定7人、法官代表14人、學者專家5人。

民進黨立委周春米說，有關人審會相關委員的組成，民進黨團提出的修正動議是維持現行條文，只增加學者專家對法官的「獎懲」有表決權，給司法院長充分的人事權，並就此部分負起完全責任。

討論過程中，黃國昌提到2010年爆發的「正己專案」，當時的司法院長賴英照為此事負責，請辭下台，也說法官法於2011年修法時，柯建銘提出的版本有「停止職務」、「司法院長指定7人」等條文，怎麼當年的立法理由，今天當了執政黨，講的都不一樣。

柯建銘說，賴英照下台，裡面充滿政治鬥爭，那是前總統馬英九在布局特務治國；當時司改會和民進黨合作提出法官法修法版本，也協商了25次，那時民進黨是少數黨、馬英九也不支持，修法更有其時空環境，且當時司改會也同意這個版本；而這次修法，司改會對這1條沒有意見。

國民黨團總召曾銘宗見柯建銘與黃國昌一來一往的發言，拍桌說「你們要針對法條討論，2個人在那邊互相批評，還把國民黨、馬英九扯進來，我不簽字、協商」；隨後曾銘宗便離席。

最後蘇嘉全裁示，今天協商告一段落，24日繼續協商。（編輯：趙蔚蘭）1080620