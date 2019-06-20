是否接蔡總統2020競選總部主委 陳菊：還沒討論

（中央社記者溫貴香台北20日電）總統府秘書長陳菊今天對於是否出任2020總統蔡英文全國競選總部主委一職表示，目前還沒討論到這裡，並說，身為民進黨黨員，當然會幫助總統。

民進黨昨天正式提名總統蔡英文角逐2020總統大選黨主席卓榮泰提到會利用「大戰略」與「大對話」兩支利箭，爭取人民信任；黨部、蔡總統競選團隊、立委提名人競選團隊會組成黃金三角。

陳菊、卓榮泰下午一起探視絕食的前總統府國策顧問黃華，兩人結束探視慰問行程後，一路步行到停車場，面對媒體追問有關2020總統與立委選舉民進黨的布局與賴清德是否會晤一事，兩人都不願多作回應。

被問到總統大選即將啟動，是否協助總統打選戰部分，陳菊表示，她沒有參與。記者再問2016年曾擔任蔡英文全國競選總部主委，2020年是否再度擔綱這項職務，陳菊說，目前沒有討論到這裡。陳菊也說，身為民進黨黨員，當然會幫助總統。

對於最近是否見過前行政院長賴清德，陳菊僅以「謝謝」回應。卓榮泰被問到是否與賴清德聯繫一事表示，兩人都有保持聯絡，互相關心，賴清德應該還是很累，目前休息當中。

記者追問蔡總統是否已與賴清德會面，卓榮泰表示，他們兩人會聯繫，沒有經過他。至於蔡賴兩人是否已經聯繫，卓榮泰說，不知道。

對於民進黨中央黨部與蔡總統競選總部的整合是否有具體方向，卓榮泰說，黃金三角。不分區立委名單是否與蔡總統討論，卓榮泰說，會跟很多人討論，凡是關心的人都會討論，也會向過去參與討論的人請益，請益對象他們都很有經驗。（編輯：黃國倫）1080620