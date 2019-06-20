總統：經長7月率團訪巴拉圭 召開經濟合作會議

（中央社記者溫貴香台北20日電）總統蔡英文今天表示，目前在巴拉圭的台商大約有4000人，累計投資額超過1億美元。經濟部長沈榮津將在下個月率領企業訪問巴拉圭，並且召開「台巴經濟合作會議」，一起努力強化夥伴關係。

蔡總統上午在總統府接見巴拉圭工商部長克菈梅（Liz Cramer），歡迎克菈梅率團訪問台灣，總統並表示，過去這幾天，相信克菈梅及訪團成員已與台灣政府和民間企業交流，包括出席「第二屆台巴經濟合作協定（ECA）聯合委員會會議」，以及針對投資巴拉圭舉行說明會，相信雙方都有豐碩的收穫。

總統說，去年她訪問巴拉圭時，深刻感受到台巴兩國緊密的合作關係。目前在巴拉圭的台商大約有4000人，累計投資額超過1億美元。希望在既有基礎之上，進一步提升台巴之間的投資關係。

談及台巴交流合作，總統指出，在克菈梅來訪之後，經濟部沈榮津部長也將在下個月率領企業訪問巴拉圭，並且召開「台巴經濟合作會議」，一起努力強化夥伴關係。

她進一步表示，過去3年，台灣和巴拉圭加強合作，也逐步展現效益。像是「台巴經濟合作協定」在去年2月生效實施後，今年1到5月，巴拉圭對台灣出口達到1810萬美元，較去年同期，成長了9成。

總統說，期待透過台巴經貿關係的提升，協助台灣企業布局全球。巴拉圭是「南方共同市場（Mercosur）」成員，台商在巴拉圭投資或設立商務據點，都有助於台灣「立足巴拉圭，放眼南美洲」。

總統強調，為了達到共同的目標，需要兩國同心協力。這次克菈梅來台，展現出巴拉圭對促進台巴雙邊經貿關係的重視，台灣未來也將與巴拉圭各界共同努力，持續擴大在各領域的交流合作。（編輯：趙蔚蘭）1080620