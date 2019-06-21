總統：深化與新南向國家合作 重建台商供應鏈

總統蔡英文（右）21日在總統府接見「福爾摩沙論壇：2019海事安全對話」外國專家學者，蔡總統表示，美中貿易戰對亞洲經濟結構將有重大影響，台灣將加速深化與新南向國家的合作，重建台商的供應鏈，創造雙贏發展。中央社記者鄭傑文攝 108年6月21日

（中央社記者溫貴香台北21日電）總統蔡英文今天表示，美中貿易戰對亞洲經濟結構將有重大影響，也會改變全球貿易的秩序與供應鏈，台灣將加速深化與新南向國家的合作，重建台商的供應鏈，創造雙贏發展。

蔡總統上午接見參加「福爾摩沙論壇：2019海事安全對話」的外國專家學者。她首先恭喜今年福爾摩沙論壇圓滿順利完成，也感謝訪賓們到台灣參加這次論壇，共襄盛舉、一起探討印太地區海事安全的挑戰。

總統說，非常感謝專家學者們在會議中所提的建議，也感謝主辦單位遠景基金會的精心籌畫，這幾年來印太地區安全情勢的發展更加複雜，中國不斷打壓台灣並且在台海、東海以及南海擴張海權，不僅影響兩岸的現狀，也威脅到區域的和平穩定。

總統表示，相信大家都注意到中國國家主席習近平所提出的一國兩制台灣方案，中國持續阻撓台灣參加世界衛生大會，這個月初，中國國防部長魏鳳和也揚言絕對不放棄對台使用武力。

總統說，「中國的壓力一直都在，但是台灣不會因此而退縮，我們會繼續捍衛主權，努力走向世界」。台灣不僅是台灣海峽上的台灣，也是太平洋上的台灣，過去3年台灣非常重視海洋相關事務，也成立海洋政策統合機構，就是海洋事務委員會，除了保護海洋環境跟漁民作業安全，也推動國際合作，促進海洋永續的發展。

總統表示，台灣與太平洋的友邦簽署海巡合作協議，做為各項合作推動的法源依據，眾所關心的南海議題上，台灣願意持續與相關國家對話、合作，一起促進南海的和平，保護南海的資源。

另外，總統說，美中貿易戰對亞洲經濟結構將有重大影響，也會改變全球貿易的秩序與供應鏈，台灣將加速深化與新南向國家的合作，重建台商的供應鏈，創造雙贏發展。

總統進一步說，身為國際社會負責任的一員，台灣會持續透過台美全球合作暨訓練架構、也就是GCTF等平台與理念相近的國家共同維護區域的和平與穩定。（編輯：李信寬）1080621