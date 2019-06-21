國民黨7/8起初選民調 支持者掛看板挺朱立倫

國民黨總統初選參選人朱立倫辦公室21日表示，全台各地朱隊友、倫友會等近日自發性在各縣市懸掛「電話民調，唯一支持朱立倫」的看板。（朱立倫辦公室提供）中央社記者余祥傳真 108年6月21日

（中央社記者余祥台北21日電）國民黨7月8日起將進行總統初選民調，國民黨總統初選參選人朱立倫辦公室今天表示，全台各地朱隊友、倫友會等近日自發性在各縣市懸掛唯一支持朱立倫的看板，盼把支持理性、穩健力量的聲量催出來。

國民黨總統初選競爭激烈，共有5位參選人，包括朱立倫、鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中；國民黨7月8日至14日進行全民調，決定提名人選。

朱立倫辦公室上午發布新聞稿表示，朱立倫的行腳活動已經走過台灣每一個縣市，堅持讓政見說話，全台各地朱隊友、倫友會、朱粉會、後援會都很認同這樣的理念，近日自發性懸掛看板支持朱立倫。

新聞稿指出，第一波看板露出以中南部與桃竹苗地區為主，在台南、嘉義、新竹、苗栗、台中等縣市，都已經在重點路段掛出「電話民調，唯一支持朱立倫」的固定式或電子式看板，未來也還將擴及其它區域，盼將台灣支持理性、中道、穩健力量的聲量催出來。

朱辦表示，朱立倫對於支持者們的熱情與肯定，除表達最深的感謝，更強調總統選戰就像一場馬拉松賽，只有跑百米的短暫爆發力很難贏得最後勝利，他自己是最有耐力跟續航力的選手，他有信心是國民黨最適合的總統候選人。（編輯：謝佳珍）1080621