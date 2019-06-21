選總統未表態 柯文哲:明天會否中風就走誰知道

台北市長柯文哲（右2）「市政交流行程」21日到台東，由民進黨籍卑南鄉長許文獻（右）陪同，前往初鹿鄉採茶，促銷卑南鄉農特產品，並且和農民座談。中央社記者盧太城台東攝 108年6月21日

（中央社記者盧太城台東縣21日電）台北市長柯文哲「市政交流行程」今天到台東。對於遲遲不宣布參選，他以自己台大醫院急診部主任17年的經驗表示，看盡生老病死，「明天會不會中風就走了，誰知道」。

柯文哲今天上午8時多抵達台東，隨即前往台東大學以「從城市治理看國家競爭力」為題演講，和學生分享他的人生觀。

柯文哲提到，最近常被媒體追問何時宣布參選總統，但為何都不說，因為自己在台大醫院急診部主任17年，看盡生老病死，「明天會不會中風就走了，誰知道」。

柯文哲鼓勵在場大學生，人生生死的智慧在於「最困難的不是面對挫折打擊；最困難的是面對挫折打擊，卻沒有失去對人世的熱情。」

柯文哲也談到，台灣的國家治理真的很亂，2014年他當選台北市長，2018年韓國瑜當選高雄市長，有一個共同點就是絕望感，「不然換柯P試試看，高雄市民也一樣受夠了，才讓韓國瑜當選」。

柯文哲今天起一連三天行程都在花東。中午由民進黨籍卑南鄉長許文獻陪同，前往初鹿鄉採茶，促銷卑南鄉農特產品，並且和農民座談。下午將前往台東志航基地勞軍、參訪馬偕台東分院。

明天柯文哲將參訪熱氣球學校、漁業資源保育、尼伯特颱風災後復原成果，下午與國民黨籍台東縣長饒慶鈴會面，晚上北市府團隊和台東縣政府團隊交流。週日行程將走訪花蓮。(編輯:孫承武)1080621