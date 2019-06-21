總統：賴清德將扮演要角 適當時候提最佳組合

（中央社記者溫貴香桃園21日電）總統蔡英文今天表示，前行政院長賴清德是民進黨非常重要的資產，將來還會扮演很重要的角色，黨的內部都在思考這件事情，適當的時候會提出一個最佳的組合。

總統在桃園市長鄭文燦等人陪同下出席「中壢一號社會住宅動土典禮」，被問到這次社會住宅要撥給警消使用有多少戶數，總統表示，一般是社會住宅5%給警消使用，這個基地比較特別，大概有20%提供給警消，警消有專用的一棟樓，對警消朋友來講確實是好消息。

針對2020大選議題，是否將台北市長柯文哲當作假想敵，總統表示，不論是總統也好，或市長也好，都是選民選出來的，最重要的工作就是把國政跟市政做好，一起把眼前選民所付託的事情先做好。

被問到屬意蔡蘇（行政院長蘇貞昌）配或蔡燦（桃園市長鄭文燦）配，總統表示，這不是她個人喜不喜歡的問題，而是可不可能的問題，因為鄭文燦現在在做市長。

總統說，會在初選之後有一段的沉澱期，也讓大家能夠好好的思考，在適當時間提出勝選的最佳組合。

總統昨天宴請地方黨部主委提到一份民調不論兩人對決或三腳督都居於領先地位，且根據新台灣國策智庫委託趨勢民調所做最新民調顯示，有46%的六都民眾支持蔡總統參選2020。

總統對此表示，民調就是參考用的，不過民調趨勢比民調具體的數字來得重要，趨勢確實是很明顯，執政的績效一一呈現出來，而且現在蘇內閣的效率讓民眾非常有感，執政團隊肯定度一直在提升。

是否與賴清德聯絡在大選將扮演何種角色，總統表示，感謝賴清德，兩人一起走過初選，讓民進黨支持者跟社會大眾可以觀察到民進黨確實是一個民主的政黨，也一起歷經了一個民主的初選的過程，這個過程當中也凝聚了民進黨的支持者，更聚焦、專注在台灣未來很多事情的思考，整體而言，整個支持體系是更凝聚、更進步。

至於何時與賴清德會面，總統表示，賴清德是黨非常重要的資產，將來還會扮演很重要的角色，黨的內部都在思考這件事情，適當的時候會提出一個最佳的組合。（編輯：林興盟）1080621