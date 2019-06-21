模範生穿溜之大吉T合影韓國瑜 嘲諷不做好做滿

（中央社記者程啟峰、陳朝福高雄21日電）高雄市長韓國瑜今天合影模範畢業生，國立鳳山高級商工職業學校黃姓模範生穿自製「溜之大吉」T恤與韓國瑜合影，嘲諷韓國瑜不做好做滿；韓國瑜說，尊重學生個人意見。

高雄市107學年度模範生、市長獎畢業生與韓國瑜合影活動第3場下午在高雄市立福誠高級中學舉行，韓國瑜會前受訪表示，不怕再被嗆。

黃姓學生受訪表示，兩個月前他看媒體報導韓國瑜被拱角逐總統大位時就想做這件事，最近決定自費做這件衣服；他原本以為穿在身上會被擋，沒想到上台一路沒人擋，還順利和韓國瑜合影。

他說，去年看韓國瑜上「館長」直播節目承諾當選後會做好、做滿，如今違背當初承諾，沒做好、做滿市長就要選總統，才決定穿「溜之大吉」T恤表達己見。

韓國瑜會後受訪表示，他有看到學生穿這件衣服上台與他合影，尊重學生個人意見，但「不需要為某一個人的意見有所表態」。600多名模範生跟他合照，僅這名學生有意見，相信大家都清楚合影過程氣氛和樂、充滿光榮。

韓國瑜19日和國民中學模範生合影，一名模範生合照後當面對韓國瑜說：「你要去選總統很可笑，醒一醒，不要讓感性壓過你的理性。」

韓國瑜妻子李佳芬下午說，孩子有獨立思考能力、嘗試表達不錯，可包容心看待，事情沒那麼嚴重，應是部分媒體刻意放大，這沒必要。孩子勇於表達想法，態度委婉，以前也都鼓勵孩子獨立思考，希望支持者不要攻擊孩子。（編輯：李明宗）1080621