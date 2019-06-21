陳其邁嘉義演講 從政不忘當時抱持的理想

（中央社記者黃國芳嘉義縣21日電）行政院副院長陳其邁今天前往嘉義縣創新學院演講，他認為從政最重要的就是不要忘記當時抱持的理想是什麼，且對政治價值要有堅忍不拔的信念。

嘉義縣政府人力發展所下午舉辦「從學生運動到政治實踐」演講，邀請陳其邁和嘉義縣長翁章梁會談，兩人是當年野百合學運的好戰友，今天在場分享過去從學生運動到現在政治實踐經歷的點滴。

陳其邁表示，以前參加學生運動時，是站在政府的對立面，現在變成政府的一部分時，更懂得從人民的角度思考事情，因此，時常提醒公部門的主管要不斷的挑戰自己，隨著政府的機制運作過程中，就是要不斷的創新，並符合人民的需求，當新的問題不斷出現，政府有沒有辦法提出解決方案，這才是一個進步的政府需要做的事。

翁章梁指出，與陳其邁都是經過威權體制統治下成長，也剛好搭上這艘船一起為台灣民主奮鬥，現在進入公部門，投入許多時間在做內部溝通與價值上的領導；同時提醒縣府員工要不斷的挑戰自己才能繼續成長。

翁章梁當場透露陳其邁有「暖男」的稱呼，就是可以愛的抱抱，現場就有一名女員工上台，與陳其邁愛的抱抱，獲得台下聽眾鼓掌叫好。

陳其邁和翁章梁會談開場前，翁章梁特別致贈一盒阿里山高山茶給陳其邁，共同推銷無毒、無害、無農藥殘留的阿里山高山茶。（編輯：陳俊碩）1080621