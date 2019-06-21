與蔡壁如會面 卓榮泰：絕無談過什麼配

（中央社記者溫貴香台北21日電）民進黨發言人李晏榕今天轉述黨主席卓榮泰說法表示，「如何配」是總統選擇副手的絕對權力，無人可以越俎代庖或一廂情願。與台北市長柯文哲辦公室主任蔡壁如既非經常、也非單獨見面，但絕無談論過什麼配。

前行政院副院長林錫耀表示，卓榮泰是否與蔡壁如會面，毫無所悉，對於蔡（總統蔡英文）柯（柯文哲）配一事，他表示，純屬空穴來風。

柯文哲受邀參加民進黨台北市議員高嘉瑜主持「我要當選」節目訪問，今天播出的內容對於蔡柯配，柯文哲表示，穿針引線的人很多。

高嘉瑜追問真的有來徵詢過你的意願？柯文哲說，「有啦！市長室主任蔡壁如常常被叫去跟民進黨主席卓榮泰聊天，不是這樣嗎？」

李晏榕晚間表示，黨主席卓榮泰每天都與社會各界人士談話，為的是執政團隊能更知己知彼，辨明事情的真相是非。

她說，過去卓榮泰與蔡壁如既非經常、也非單獨見面，只是嘗試理解許多難以捉摸、虛虛實實的想法，但絕無談論過什麼配。

李晏榕轉述卓榮泰談話表示，卓榮泰強調，「如何配」是總統選擇副手的絕對權力，無人可以越俎代庖或一廂情願。（編輯：趙蔚蘭）1080621