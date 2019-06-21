蘇揆：學前教育預算增300億 補助汰換娃娃車

（中央社記者侯姿瑩台北21日電）行政院長蘇貞昌今天表示，政府將學前教育預算從105年的95億元，增加至明年近400億元，讓全國80萬名幼兒獲得更妥善的照顧；同時，對於汰換娃娃車，也將提供每輛30萬元補助。

根據行政院新聞稿，蘇貞昌今天到新北市大鵬幼兒園出席教育部「2-5歲ㄞˋ照顧2019全面啟動記者會」宣布，政府自今年8月起全面實施「增設公共化幼兒園」、「建置準公共化機制」、「擴大發放育兒津貼」，減輕家長育兒負擔；更將學前教育預算從民國105年95億元，增至109年將近400億元，讓全國2歲至5歲80萬名幼兒獲得更妥善的照顧。

蘇貞昌強調，這400億元經費，除了要增設公幼，建置準公共化機制外，也要讓在家照顧孩子的家長，每年可領3萬元育兒津貼，第3胎以上子女的家長每年則發給4.2萬元育兒津貼。

此外，蘇貞昌指出，目前全台灣的幼童專用車約4000輛，依規定逾10年必須汰換，因此政府要大力補助，每年汰換或購置400輛幼童專用車，每輛車汰換或購置補助30萬元。他要求教育部編足預算。

蘇貞昌晚間也在臉書發布出席活動的影片並發文表示，政府要投入史上最大規模預算，投資孩子的學前教育。這都是為了孩子，「下一代過得更好，國家的未來就會更好」，為了減輕年輕人育兒負擔，政府將學前教育預算提高300億，推出一系列政策，讓年輕人「敢生樂養」。

蘇貞昌在影片中透露，他常跟孫女在一起，昨晚還幫孫女吹頭髮。他也提到，昨天行政院會才通過給予年輕父母的補助，今天又補助學前教育、幼兒園，就是要快、要落實，「做到公共、準公共，甚至自己帶（小孩）也有津貼」，可說是「天羅地網」，全部涵蓋。

大鵬幼兒園負責人陳建平也現身說法表示，他是專業的娃娃車司機，開車22年了。他們的娃娃車會開到偏遠的山上去接小朋友，對很多弱勢家庭來說，是很大的幫助。

陳建平表示，當政府推動準公共幼兒園的時候，他搶著去報名。學費只收新台幣4500元，讓家長的壓力馬上降低，也讓他在招生上很有說服力，他可以跟阿公阿媽講說，「我這裡就4500，很便宜」。學生增加之後，他給老師的福利也一定會變好。另外，每個園所還有20萬元到40萬元的設備補助，「對我的園所，真是非常非常好」。

蘇貞昌說，「幼兒園高興、老師也高興，家長也高興，孩子也高興，國家才是福氣」。（編輯：林興盟）1080621