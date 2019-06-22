吳敦義提前整軍 藍辦座談會為立委選戰增溫

（中央社記者余祥台北22日電）國民黨明年立委選舉力拚過半，26日將完成第一階段立委布局，預計將完成提名56個立委選區，黨主席吳敦義將在7月初與立委被提名人進行座談會，為選戰增溫。

國民黨區域立委提名分階段進行，目前已經提名至第6梯次，在75個立委選區中有41個完成提名，進度過半。

黨務人士指出，26日中常會規劃再提名一波立委，預計為15個選區，包括台北市第5選區林郁方、高雄第1選區王齡嬌、高雄第3選區黃昭順、高雄第4選區徐慶煌、高雄第6選區陳美雅、台南市第2選區李武龍、基隆選區宋瑋莉、宜蘭選區呂國華、花蓮選區黃啟嘉。

另外，新竹市和澎湖縣選區初選民調結果將在近日出爐；山地、平地原住民立委部分規劃提名4席，將一併提報至26日中常會。

黨務人士表示，待第7梯次立委提名完成後，就算是完成第一階段立委提名，預計將完成提名56個立委選區。

黨務人士指出，接下來吳敦義將與立委被提名人進行座談會，組發會將說明輔選策略、文傳會說明文宣主軸等。

至於剩下19個立委選區，黨務人士指出，這些都算藍營的艱困選區，只能慢慢找出適合人選，基本上艱困選區會採協調或徵召方式進行提名作業。

此外，有關不分區立委提名，黨務人士說，需要先將不分區立委提名辦法送交常會通過之後，才會開始處理，往年都是在9月才會進行。

針對立委選舉，國民黨黨務人士分析，大方向的目標就是盡量保有現有席次，其他地區得要搭配總統人選，力求讓選票、席次極大化，並提升政黨得票率、增加不分區席次。

新北、桃園、台中地區政治版圖被視為藍大於綠，但這一屆立委席次卻遭到綠營翻轉，「收復失土」也是國民黨2020立委選戰的努力重點。

國民黨全盛時期曾在新北拿下10席，地方人士預估下屆有機會坐7望8；桃園選區部分，國民黨也期望6席全拿。

至於台中選區，地方人士分析，守住現有3席沒有問題，在大環境有利之下，也有機會拿回原市區2席。

雲嘉南、高屏地區過去屬於國民黨的艱困選區，黨內這次看好高雄市長韓國瑜掀起的韓流，有助於南台灣選情，但地方人士則較為保守，認為選情會比上次好，但好到什麼程度還有待觀察，「關鍵還是總統提名人選」。（編輯：楊玫寧）1080622