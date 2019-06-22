遭疑對韓國瑜有怨言 王金平：才不會呢

（中央社記者王淑芬高雄22日電）前立法院長王金平今天在高雄與青年對話，被問到是否對高雄市長韓國瑜有很多怨言，他表示「才不會呢，我一直都在幫他忙，讓他在高雄市長做得有聲有色」。

王金平之友會上午在高雄福華飯店舉辦「翻轉台灣新世代」座談會，有300多名青年與會和王金平互動對話，也高喊「王院長選總統」，氣氛很熱烈。

王金平雖然不參加國民黨總統初選，但是他仍馬不停蹄的跑行程，為選情加溫。

媒體引用名嘴說法，指王金平過去支持韓國瑜選市長，韓國瑜卻要出馬選總統一事詢問王金平。他說「那奇怪了，我怎麼會對他有怨言咧。才不會呢，我們一直都是互相敬重，而且我一直都是在幫他忙，讓他能夠在高雄市長能夠做得非常有聲有色」。

王金平說，他希望讓高雄成為國際化的大都市，讓人民過好生活，他說「一直在努力幫他（韓國瑜），怎麼會對他有什麼樣的態度」。

韓國瑜今天要在台中造勢，媒體關注和王金平有交情的蕭家班等人會去支持韓國瑜，詢問王金平的看法。他表示，「大家多加油、多團結，讓我們國民黨能夠贏得2020年的政權輪替翻轉」。

近來，韓國瑜和畢業生合照，被學生嗆參選總統很可笑等，表達反對韓國瑜參選總統。王金平說，那是每個人自己努力的目標，應給尊重；學生雖有建議，韓國瑜自己要去做選擇，每個人都可以去追求自己的願望。

前新北市長朱立倫說，今年的國民黨初選很奇怪，「不選的也造勢」。媒體解讀意在酸王金平。王金平表示，「參加初選只是途徑之一，不必經過這個途徑也可以到達最後的選舉，怎麼會不選？沒有這回事」。

他表示，「造勢」是和民眾有互動，讓民眾了解參選總統的理念、政策，和民眾見面宣達理念，他說「有人經過初選，有人不一定要經過初選，一樣會有這個資格參選」。

媒體質疑王金平是不是要脫黨競選，他說「我沒有這麼說」，媒體再追問是否脫黨是選項之一。王金平表示，「我沒有列什麼選項之一，我講『世事如棋，變化莫測』」最後怎麼選，「你叫我講也講不出來，總之就有這個機會，希望大家慢慢地觀察、等待」。

外界質疑韓國瑜身邊有很多「黑金」人士。王金平說，選舉不要論什麼職業、論什麼身分，票票都等值，各方面的對象都要爭取。他說，「這個你講他黑他不見得黑，你講他金，也不一定是金，都要尊重人家」。

王金平於活動致詞，述說第一份教職及教誨被管束生，還有與潤泰集團總裁尹衍樑的師生情誼，強調要傳達的是「誠信」、「真愛包容」、「信任」的重要。（編輯：李錫璋）1080622