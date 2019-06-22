柯文哲：幕僚和民進黨有接觸 未談蔡柯配

台北市長柯文哲（前中）22日參訪台東熱氣球飛行學校時表示，幕僚和民進黨常常接觸是有，但是未談「蔡（總統蔡英文）柯（柯文哲）配」。中央社記者盧太城台東攝 108年6月22日

（中央社記者盧太城台東縣22日電）台北市長柯文哲今天再度表示，幕僚和民進黨常常接觸是有，但是未談「蔡（總統蔡英文）柯（柯文哲）配」。

柯文哲受邀參加民進黨台北市議員高嘉瑜主持「我要當選」節目訪問，昨天播出的內容對於蔡柯配，柯文哲表示，穿針引線的人很多。

高嘉瑜追問真的有來徵詢過你的意願？柯文哲說，「有啦！市長室主任蔡壁如常常被叫去跟民進黨主席卓榮泰聊天，不是這樣嗎？」

柯文哲昨天到台東參訪農民，媒體問柯文哲是否有和民進黨方面接觸，柯文哲表示，幕僚間彼此有接觸，雙方還是會傳遞訊息，但沒有談到「蔡柯配」。

民進黨主席卓榮泰昨天也透過民進黨發言人李晏榕轉述表示，「如何配」是總統選擇副手的絕對權力，無人可以越俎代庖或一廂情願。與台北市長柯文哲辦公室主任蔡壁如既非經常、也非單獨見面，但絕無談論過什麼配。

柯文哲今天上午繼續台東的「城市交流活動」，參訪熱氣球學校，接受媒體聯訪時，被問到卓榮泰否認居中穿針引線談「蔡柯配」一事。柯文哲表示，「我看過他的發言，他否認他們有談蔡柯配，當然是沒有，但常常在接觸是有」。（編輯：李錫璋）1080622