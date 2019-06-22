更多編輯台推薦新聞：
川普承認憂釀伊朗150死 空襲前10分鐘叫停
國際

川普承認憂釀伊朗150死 空襲前10分鐘叫停

早安世界》長榮提告非法罷工求償每天3400萬元 工會：不怕
早報

早安世界》長榮提告非法罷工求償每天3400萬元 工會：不怕

性侵兒童醜聞影響 尿尿小童不穿麥可傑克森服裝
國際

性侵兒童醜聞影響 尿尿小童不穿麥可傑克森服裝

專題／賣到白宮迪士尼 全球只要過耶誕節就有聯瑩製品
生活

專題／賣到白宮迪士尼 全球只要過耶誕節就有聯瑩製品

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

柯文哲：幕僚和民進黨有接觸 未談蔡柯配

最新更新：2019/06/22 14:26
台北市長柯文哲（前中）22日參訪台東熱氣球飛行學校時表示，幕僚和民進黨常常接觸是有，但是未談「蔡（總統蔡英文）柯（柯文哲）配」。中央社記者盧太城台東攝　108年6月22日
台北市長柯文哲（前中）22日參訪台東熱氣球飛行學校時表示，幕僚和民進黨常常接觸是有，但是未談「蔡（總統蔡英文）柯（柯文哲）配」。中央社記者盧太城台東攝　108年6月22日

（中央社記者盧太城台東縣22日電）台北市長柯文哲今天再度表示，幕僚和民進黨常常接觸是有，但是未談「蔡（總統蔡英文）柯（柯文哲）配」。

柯文哲受邀參加民進黨台北市議員高嘉瑜主持「我要當選」節目訪問，昨天播出的內容對於蔡柯配，柯文哲表示，穿針引線的人很多。

高嘉瑜追問真的有來徵詢過你的意願？柯文哲說，「有啦！市長室主任蔡壁如常常被叫去跟民進黨主席卓榮泰聊天，不是這樣嗎？」

柯文哲昨天到台東參訪農民，媒體問柯文哲是否有和民進黨方面接觸，柯文哲表示，幕僚間彼此有接觸，雙方還是會傳遞訊息，但沒有談到「蔡柯配」。

民進黨主席卓榮泰昨天也透過民進黨發言人李晏榕轉述表示，「如何配」是總統選擇副手的絕對權力，無人可以越俎代庖或一廂情願。與台北市長柯文哲辦公室主任蔡壁如既非經常、也非單獨見面，但絕無談論過什麼配。

柯文哲今天上午繼續台東的「城市交流活動」，參訪熱氣球學校，接受媒體聯訪時，被問到卓榮泰否認居中穿針引線談「蔡柯配」一事。柯文哲表示，「我看過他的發言，他否認他們有談蔡柯配，當然是沒有，但常常在接觸是有」。（編輯：李錫璋）1080622

台北市長柯文哲（左）22日上午繼續台東的「城市交流活動」，在妻子陳佩琪（右）陪同下，參訪熱氣球飛行學校。中央社記者盧太城台東攝　108年6月22日
台北市長柯文哲（左）22日上午繼續台東的「城市交流活動」，在妻子陳佩琪（右）陪同下，參訪熱氣球飛行學校。中央社記者盧太城台東攝　108年6月22日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報