紐時指在美中間走鋼索 郭台銘：不會選邊站

投入國民黨總統初選的前鴻海董事長郭台銘（右），22日下午在台北君悅酒店出席DIGITIMES全球產業秩序的解構與創新論壇。中央社記者鄭傑文攝 108年6月22日

（中央社記者蔡芃敏台北22日電）中國國民黨總統初選參選人郭台銘表示，會證明台灣主體性以及中華民國存在事實，「不會選邊站」，而台灣獲利、美國達標、中國轉型成功，是共創經濟和平的康莊大道。

紐約時報報導，美國逐漸將台灣當作制衡中國的力量，郭台銘如果選上總統，在美中之間求取平衡將是一大考驗，郭台銘本人則堪稱是遊走在美中之間的鋼索上。

前鴻海董事長、中國國民黨總統初選參選人郭台銘今天出席「G2 and Beyond：全球產業秩序的解構與創新」研討會，會前接受採訪時回應，從兩蔣時代、李登輝到蔡英文時代，外交部哪天不在走鋼索。

他說，美國媒體要逼迫他在選舉前拋出主張、選邊站，不過，他會證明台灣主體性以及中華民國存在事實，「我是不會選邊站的人」。

他說，若當選總統，會組織國家隊赴美找尋投資機會，幫美國建立新的供應鏈、提供工作機會。另外，也會協助中國成功轉型，美國有哪家500大企業不願意做中國生意，且台灣對中國每年貿易順差高達800億美元，沒理由只選擇與美國合作。

他說，不走鋼索最好的方法就是讓中國轉型成功、美國達標，台灣兩邊都獲利，他有信心能夠做到，這是共創經濟、和平的康莊大道。

在場日媒問及，收購夏普時曾遭批評與中國走太近，郭台銘怎麼看待批評；郭台銘說，3年多來，夏普根留日本研發，並沒有竊取技術，而接手時有8000億日圓呆帳，現在還了一半，還有1萬多個工程師沒有失業。

他說，日本沒有資格說郭台銘離中國太近，應該是說離中華民國太近。（編輯：林興盟）1080622