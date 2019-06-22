參加新住民活動 蔡總統盼發揮1加1大於2精神

總統蔡英文22日到桃園出席民進黨「民主新助力 Women在一起」2019新住民團體幹部培力活動，呼籲新住民發揮「一加一大於二」的精神，凝結更多社會力量，讓台灣更好。中央社記者邱俊欽桃園攝 108年6月22日

（中央社記者邱俊欽桃園22日電）總統蔡英文今天出席一場新住民活動中，感謝新住民朋友讓台灣變成更豐富且多元的地方，她呼籲新住民能發揮「1加1大於2」的精神，凝結更多社會力量，讓台灣更好。

蔡總統下午在桃園市長鄭文燦、民進黨主席卓榮泰陪同下參加「民主新助力、Women在一起」活動，受到數百名新住民熱情歡迎，總統並與新住民朋友合影，氣氛熱絡。

總統致詞表示，很高興與新住民朋友見面，而且在場很多人在上一次選舉中，與她一起打拚，同時加入助選團，給了她很大的鼓勵跟幫助，也給民進黨執政過程中很多寶貴意見，讓政府有機會用政策回應大家需求。

總統說，政府考量新住民必須兼顧工作與家庭，因此延長移民署辦公時間，讓新住民姊妹到移民署辦事比較方便。

蔡總統說，現在政府在推行新南向政策，最大的優勢與資產就是台灣有很多新住民的姊妹，而新住民的語文能力也發揮很大的助力。

總統說，未來新住民第二代在國中、國小教育的過程，將會有更多資源跟管道，讓孩子真正了解學習不同國家的語言與文化，才能讓台灣變成一個真正豐富且多元的地方。

總統說，現在離選舉越來越近，民進黨如果可以繼續執政，應該是一個可以為新住民做最多事情的政黨，她也希望新住民能給她機會繼續服務，讓民進黨贏得勝選，繼續執政。

她也談到，新住民朋友的支持是贏得勝選中「關鍵中的關鍵」；民進黨黨內初選後，更困難的選戰正式開始，明年選舉也是一場硬仗，拜託新住民在關鍵時刻，一起加入民進黨的隊伍。

總統也提出三件事情，包括加入她個人的「Line群組」，瞭解政府最新的政策；同時也請大家邀請幫助其他新住民的姊妹，一起接觸公共事務，體驗台灣的民主，透過選舉得到更多的資訊，體驗台灣的民主，保障自己的權益；最後也拜託新住民朋友能發揮「1加1大於2」的精神，凝結更多社會力量，讓台灣可以更好，讓人民的生活更好。（編輯：方沛清）1080622