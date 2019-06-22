卓榮泰：選副手是總統權 外界胡亂搭配很不好

2020年大選，民進黨提名總統蔡英文競選連任，副手人選備受矚目。黨主席卓榮泰（中）22日受訪時表示，選擇副手是總統的權力，誰都不能任意亂說。中央社記者邱俊欽桃園攝 108年6月22日

（中央社記者邱俊欽桃園22日電）針對媒體報導民進黨在總統大選可能推出「誰和誰配」的組合，民主進步黨主席卓榮泰今天表示，選擇副手是總統的權力，胡亂說一個搭配組合，真的是「竹竿鬥菜刀」，真的不好。

蔡總統下午在桃園市長鄭文燦、民進黨主席卓榮泰陪同下參加「民主新助力、Women在一起」活動，卓榮泰盛讚新住民朋友對台灣多元文化的貢獻。

記者在會後問到有關蔡總統是否有可能與台北市長柯文哲搭配議題時，卓榮泰表示，選擇副手是總統的權力，誰都不能胡亂說出，部分媒體報導真的是「竹竿鬥菜刀」(台語）；不要把不同的問題，湊上不同的答案，「這樣亂拼湊，真的不好」。

至於民進黨內是否有共識「不打柯文哲」，卓榮泰說，只要符合合作理念的對象、政黨都不會去打他，會尋求更高程度的合作，所以，只要是台灣優先，國家整體利益的團體、政黨，都願意合作。

記者問到，民進黨是否評估柯文哲參選總統的可能性，卓榮泰也說，現在沒有做這樣的評估，「因為今天的評估到下禮拜已經不準，沒有辦法評估」。（編輯：方沛清）1080622