政院：罷工處理首重盡速落幕 未討論預告期修法

（中央社記者溫貴香台北22日電）行政院高層今天表示，政院處理長榮空服員罷工事件以盡速落幕最為重要，但沒有討論罷工預告期修法一事，並透露，促成勞資雙方重回談判桌指日可待。

長榮空服員罷工進入第3天，引發社會高度關注，自由時報今天報導，行政院高層表示，待長榮空服員罷工事件落幕後，行政院將檢討現有罷工相關法令以及罷工流程，當前民意要求修法明定罷工預告期的聲浪高，行政院未來將廣徵社會的意見。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）晚間表示，是否明訂罷工預告期，目前相關部會各有不同意見，執政黨團立委意見也不一，行政院不會設定立場，將請相關部會廣徵民意再議。

政院高層提出三點說明，高層表示，政院目前處理罷工事件，儘速落幕最重要，並沒有罷工預告期修法的討論，今天媒體報導並不正確。

高層表示，攸關罷工預告期入法一事，行政院已定調，在罷工期間各部會不要觸碰罷工預告期這個議題，不要造成社會擾動、不要刺激勞工團體。

高層說，在此大原則下，勞動部的任務就是盡力促成長榮勞資雙方回到談判桌，且勞資雙方重回談判桌，在勞動部努力之下「有轉圜空間、指日可待」；交通部的任務就是做好疏運應變計劃，保障旅客權益。

第二，外界質疑政府請華航待命或者交通部協助疏運是替長榮公司解套，政院高層解釋，這都是因為不熟悉、不了解狀況而產生的誤解。

高層表示，交通部做好疏運應變計畫，當務之急是要求長榮航空要妥善做好疏運客人，意即長榮有自己的星空聯盟，停飛的班次，長榮要負責找自己聯盟的航空公司疏運旅客，成本也必須自行處理吸收，不要誤以為政府會幫忙長榮公司扛下這個成本，「沒這回事」，批評一方完全沒有搞清楚狀況。

第三，華航待命與國軍待命，高層表示，國軍待命是指國內離島疏運，待命並沒有啟動，主要讓人民安心，政府已擬妥完整的應變計畫；華航也是待命，一旦發生真的有國人滯留國外，且星空聯盟無法處理時，如果這時華航有航線、航班，難道不應該提供國人必要的協助，大家可以想像如果國人滯留國外2、3天，華航卻不提供協助的場景。

高層強調，華航若協助載運旅客，成本仍必須與長榮公司計算，由長榮自行吸收，請外界不要誤解。（編輯：林興盟）1080622