總統：市長忙選總統 韓國瑜恐有權力中毒症

（中央社記者王鴻國新北23日電）總統蔡英文今天對高雄市長韓國瑜「民進黨得到權力中毒症」的批評表示，市長忙選總統，在現有權力沒有行使好就又去追求另一個權力，這個恐怕就是韓國瑜講的「權力中毒症」。

蔡總統今天上午出席泛太平洋暨東南亞婦女協會第27屆國際年會開幕典禮後受訪時，媒體詢及韓批民進黨得到「權力中毒症」的問題表示，韓國瑜背負很多高雄市民的期待，在上次選舉很多人投票給他，對他有很多的期待，高雄市長透過選舉取得的權力，當然要替市民盡心盡力地把市政處理好、來照顧市民。

蔡總統說，看到現在情況，市長還忙於選總統這件事，就是在現有權力沒有行使好好照顧人民情況下，又去追求另一個權力，這個恐怕就是韓國瑜講的權力中毒症。

至於韓國瑜說救災應不分藍綠的，蔡總統強調，不論哪裡有災情，政府一定在第一時間提供救災所需所有資源與協助，這不用懷疑，對於高雄市市民關注與關懷是毫無保留的，只要在疫情上有所需要，中央政府一定全力支持，千萬不用懷疑。

談到國民黨總統初選參選人郭台銘嗆蔡總統不敢放棄中國市場的問題，蔡總統表示，郭的說法有些偏頗，多元布局及平衡外部關係是政府長久以來的主張及作法，其中重要兩個原則，首先是經濟策略以台灣的利益為核心，第二的是多元平衡對外關係以保護台灣主權、自由、民主及經濟繁榮發展為最重要主軸下，持續處理兩岸及全球經貿關係。

至於蔡總統的民調高於其他總統擬參選人的問題，蔡總統表示，民調有起伏，不如看民調整體趨勢，目前有一明顯現象，就是3年來政績一一浮現及內閣展現效率下，民眾對執政有更多的肯定，這也反映在民調上。（編輯：張銘坤）1080623